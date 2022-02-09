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Skoda відновила унікальне гоночне купе з 60-х, використовуючи уламки двох екземплярів
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Компанія Skoda повернула до життя унікальний гоночний автомобіль початку 60-х років – 1100 OHC Coupe. Деякі деталі довелося запозичувати в інших моделей або створювати вручну.
Як пише Autocar, свого часу було створено лише два екземпляри цієї моделі. І саме з них (а точніше з їхніх уламків) відновили спортивний автомобіль. Два автомобілі Skoda 1100 OHC Coupe були збудовані у 1959 році. А з 1960 по 1962 рік брали активну участь у перегонах.
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Модель була компактним болідом масою всього 555 кілограмів. В її основі лежала просторова рама, зварена з тонкостінних труб. Підвіска була з поперечними важелями спереду та поздовжнім важелем ззаду.
Мініатюрне купе оснащувалося таким же маленьким 1,1-літровим двигуном. Проте для гоночних екземплярів потужність агрегатів збільшили зі стандартних 40 до 92 кінських сил. Максимальна швидкість болідів становила 200 кілометрів на годину.
Як і де їх встигло помотати за 62 роки, відомо лише самим купе. Проте до наших днів вони дійшли вже частинами після кількох ДТП. Зібравши уламки спорткарів, співробітникам музею Skoda та центру з розробки прототипів вдалося відтворити шасі — цілком оригінальне. Донедавна воно виставлялося як експонат. Проте до 120-річного ювілею підрозділу Skoda Motorsport вирішили завершити реконструкцію повністю.
Для відновлення 1100 OHC Coupé чеські інженери скористалися оригінальними кресленнями, які вдалося зберегти понад пів століття. Спочатку вони створили тривимірну модель спорткара, а потім кілька прототипів у різних масштабах.
Для складання спеціалістам довелося виготовляти безліч деталей вручну. Наприклад, кузов був виготовлений з нуля алюмінієвих листів завтовшки від 0,8 до одного міліметра. Причому формування та зварювання були ручними — як за часів створення оригіналу. Також деякі елементи довелося запозичити у серійних Skoda тієї ж епохи - 1200, Popular, Spartak та Octavia.
Тепер унікальний автомобіль займе почесне місце у музеї марки Skoda поруч із версією з відкритим кузовом зразка 1957 року.
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