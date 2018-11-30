На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Скільки в Європі витрачають на охорону здоров'я
-
- 19
Статистична служба Європейського союзу Eurostat склала рейтинг країн за кількістю коштів, виділених на охорону здоров'я.
Люксембург очолив рейтинг країн-членів ЄС за сумою витрат на охорону здоров'я. За даними Eurostat, у 2016 році на кожного з 590 000 жителів там було виділено близько 5600 євро.
І ще: Google планує запустити в Україні платіжний сервіс Google.PayOnline
Трохи менш щедрими виявилися Швеція та Данія. Уряди цих країн заклав на охорону здоров'я 5100 євро і 5000 євро відповідно. При цьому населення Швеції становить 9,995 млн осіб, а Данії – 5,77 млн.
Внизу рейтингу виявилися три країни з найнижчими витратами на охорону здоров'я на душу населення у 2016 році. Це Польща (700 євро), Болгарія (600 євро) і Румунія (400 євро).
Варто відзначити, що Швейцарія та Норвегія, які не є членами ЄС, витратили значно більше, ніж Люксембург, – 8841 і 6730 євро на кожного громадянина. Таким чином, вони стали фактичними лідерами рейтингу серед всіх європейських держав.
Якщо ж рахувати витрати на охорону здоров'я з точки зору відсотків від ВВП, то рейтинг буде виглядати інакше. В такому випадку Люксембург посідає друге місце.
У невеликих країн, що не мають виходу до моря, на охорону здоров'я припадало лише 6,2% ВВП. А Румунія витратила ще менше – 5,8% свого ВВП.
Перший рядок рейтингу серед країн-членів ЄС посіла Франція: у 2016 році вона витратила на охорону здоров'я 11,5% свого ВВП. За нею йдуть Німеччина (11,1%) і Швеція (10,9%). У загальному списку європейських держав, як і раніше, лідирує Швейцарія з показником 12,3%.
Читайте також: В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають
-
18:32Дитячі Зоряні війни: Disney показала яскравий трейлер
-
18:13Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart: дивіться кліп, знятий у Києві
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
17:33Названо продукти, які категорично не варто поєднувати з алкоголем
-
17:12Цей напій зміцнює кістки: ви п'єте його щодня
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:52alyona alyona – Відчиняй: українська реп-зірка випустила нову пісню
-
16:32Реггі включили до списку культурної спадщини ЮНЕСКО
-
16:13Скільки в Європі витрачають на охорону здоров'я
-
15:58Ось чому жінкам необхідно обов'язково відмовитися від куріння
-
15:45Учений розкрив таємницю пірамід Китаю
-
15:31Не впізнаєте: зірка Гри престолів збрив бороду
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
-
14:40Стюардеса розповіла про зовнішні ознаки небезпечних авіапасажирів
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
14:28Перші подробиці про смартфон Motorola Moto G7 Power
-
14:16Позашлюбний син Арнольда Шварценегера показав мускулисте тіло
-
13:39Відбувся дебют потужного пікапа Jeep Gladiator: ефектні фото
-
13:25Гайтана здивувала мережу сміливим фото
-
13:13Експерти назвали 3 найвпливовіших фільми в історії людства
-
12:43Як буде виглядати оновлений Золотий глобус у 2019 році
-
12:29Вайлдер – Ф'юрі: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:47Ріта Ора "засвітила" сідниці не червоній доріжці
-
11:23Starbucks заборонив своїм клієнтам дивитися порно
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
- 29 листопада
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
15:24Як виглядає найкращий автомобіль для жінок
-
11:24Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада