Скільки в Європі витрачають на охорону здоров'я

Статистична служба Європейського союзу Eurostat склала рейтинг країн за кількістю коштів, виділених на охорону здоров'я.

Люксембург очолив рейтинг країн-членів ЄС за сумою витрат на охорону здоров'я. За даними Eurostat, у 2016 році на кожного з 590 000 жителів там було виділено близько 5600 євро.

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Трохи менш щедрими виявилися Швеція та Данія. Уряди цих країн заклав на охорону здоров'я 5100 євро і 5000 євро відповідно. При цьому населення Швеції становить 9,995 млн осіб, а Данії – 5,77 млн.

Внизу рейтингу виявилися три країни з найнижчими витратами на охорону здоров'я на душу населення у 2016 році. Це Польща (700 євро), Болгарія (600 євро) і Румунія (400 євро).

Варто відзначити, що Швейцарія та Норвегія, які не є членами ЄС, витратили значно більше, ніж Люксембург, – 8841 і 6730 євро на кожного громадянина. Таким чином, вони стали фактичними лідерами рейтингу серед всіх європейських держав.

Якщо ж рахувати витрати на охорону здоров'я з точки зору відсотків від ВВП, то рейтинг буде виглядати інакше. В такому випадку Люксембург посідає друге місце.

У невеликих країн, що не мають виходу до моря, на охорону здоров'я припадало лише 6,2% ВВП. А Румунія витратила ще менше – 5,8% свого ВВП.

Перший рядок рейтингу серед країн-членів ЄС посіла Франція: у 2016 році вона витратила на охорону здоров'я 11,5% свого ВВП. За нею йдуть Німеччина (11,1%) і Швеція (10,9%). У загальному списку європейських держав, як і раніше, лідирує Швейцарія з показником 12,3%.

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