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Скільки отримала дружина Джеффа Безоса після розлучення: сума вражає

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Джефф Безос офіційно розлучився після 25 років шлюбу - фото 1
Джефф Безос офіційно розлучився після 25 років шлюбу / gettyimages

Найбагатша людина у світі, глава компанії Amazon Джефф Безос, і його колишня дружина Маккензі повідомили про завершення процесу розлучення. Тепер же стало відомо, яку суму отримала екс-дружина по завершенню бюрократичних процедур.

Зі слів Маккензі, вона погодилася залишити колишньому чоловіку всі акції газети Washington Post і космічної компанії Blue Origin. Крім цього, вона відмовилася від 75% їхньої долі в Amazon, а також віддала Джеффові право голосувати пакетом, який належить їй.

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У результаті їй дістались 4% акцій Amazon вартістю понад 35 мільярдів доларів. Як пише видання Bloomberg, попри втрату цих акцій, Джефф Безос залишається найбагатшою людиною у світі.

Екс-дружина Безоса отримала 4 відсотки акцій Amazon - фото 319173
Екс-дружина Безоса отримала 4 відсотки акцій Amazon / Cryptellect

Згідно з інформацією Forbes, Маккензі отримає свою долю до початку липня. Так вона стане третьою найбагатшою жінкою у світі – після спадкоємиці косметичного гіганта LʼOréal Франсуази Бетанкур-Майєрс (52,9 мільярда доларів) і доньки засновника Walmart Еліс Волтон (45 мільярдів).

"Я рада, що процес розлучення з Джеффом завершився при взаємній підтримці", – написала Маккензі.
Безос, у свою чергу, також подякував колишній дружині за "доброту та підтримку".

Я вдячний їй за підтримку і за доброту в цьому процесі, і з нетерпінням чекаю наших нових стосунків у ролі друзів і родичів, – написав Безос у своєму Twitter.

Нагадаємо, що про розлучення Джеффа Безоса стало відомо у січні цього року. Подружжя прожило у шлюбі 25 років. Разом вони виховують чотирьох дітей – трьох рідних синів, а також названу доньку.

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Джерело: bloomberg
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