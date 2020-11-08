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Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 8 листопада: в Україні виявлено 460 331 випадок коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає

За попередню добу було зафіксовано 9 397​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 49 720 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 3 613 899 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 460 331
Одужали 206 866
Померли 8 450

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (44 172) та у Харківській області (43 213). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 12 420

Волинська область

 16 105

Дніпропетровська область

 17 748

Донецька область

 13 907

Житомирська область

 18 334

Закарпатська область

 16 932

Запорізька область

 13 422

Івано-Франківська область

 24 066

Кіровоградська область

 3 092

Київ

 44 172

Київська область

 19 820

Львівська область

 33 283

Луганська область

 4 450

Миколаївська область

 10 240

Одеська область

 28 265

Полтавська область

 11 944

Рівненська область

 21 770

Сумська область

 14 486

Тернопільська область

 22 040

Харківська область

 43 213

Херсонська область

 5 441

Хмельницька область

 19 493

Чернівецька область

 25 016

Черкаська область

 10 618

Чернігівська область

 10 054

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-11-2020:

Захворіли

49 831 580
Одужали

32 774 317
Померли

1 250 386

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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