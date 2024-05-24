Скарлетт Йоханссон звинуватила компанію OpenAI у незаконному використанні її голосу

Популярна голлівудська акторка Скарлетт Йоханссон звинуватила компанію OpenAI та її засновника Сема Альтмана у використанні без дозволу її голосу для нової моделі на основі ШІ під назвою Sky.

Вона кілька разів відмовилася брати участь у проєкті. Про це повідомляє видання The Wrap, що опублікувало заяву артистки.

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За словами Йоганссон, у вересні минулого року вона отримала пропозицію від Сема Альтмана, який хотів найняти її для озвучування системи ChatGPT 4.0. Тоді засновник компанії OpenAI Альтман розповів акторці, що, на його думку, озвучивши систему, вона "допоможе подолати прірву між технологічними компаніями та користувачами" і допоможе людям "почуватися більш комфортно", користуючись голосовим асистентом.

Йоганссон відхилила пропозицію "після довгих роздумів та з особистих причин", а за два дні до виходу демоверсії ChatGPT 4.0 Альтман ще раз звернувся до акторки із запитанням, чи не переглянула вона своє рішення. Йоганссон переконана, що систему представили "до того, як її команда встигла відповісти на повідомлення". Адже після презентації системи "друзі, родина та широка громадськість" зауважили, що асистентка Sky схожа голосом на Йоганссон.

Пан Альтман навіть натякнув, що це була навмисна подібність, написавши у твіттері єдине слово “вона” – відсилання до фільму, в якому я озвучила нейромережу Саманту, яка встановлює інтимні стосунки з людиною… У результаті їхніх дій я була змушена найняти юридичного радника, який написав два листи пану Альтману та OpenAl, в яких описав, що вони зробили, і попросив їх детально розповісти про процес, за допомогою якого вони створили голос Sky, – наголосила акторка.

Зрештою OpenAl "неохоче погодилася" прибрати голос Sky. Хоча зі свого боку Сем Альтман запевнив, що голос Sky "не належить Скарлетт Йоганссон, і ніколи не мав на меті бути схожим на її голос".

У той час, коли ми всі боремося з дипфейками та захистом власної схожості, власної роботи, власної ідентичності, я вважаю, що ці питання заслуговують абсолютної ясності. Я з нетерпінням чекаю вирішення у вигляді прозорості діяльності та ухвалення відповідного законодавства, яке допоможе забезпечити захист прав особи, – додала Йоганссон.

Скарлетт Йоханссон / Скрін з фільму

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