Сирники в духовці: простий рецепт ідеального сніданку

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні сирники без олії та без смаження. Спробуйте і ви такий смачний сніданок з духовки!

Цей варіант приготування сирників підійде усім! Адже не потрібно смажити їх на олії та довго стояти біля плити.

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Сирники – один з улюблених десертів у багатьох. Я знаю це виходячи з кількості запитів і відгуків, які отримую від своїх підписників. Але сьогодні всім звичний рецепт сирників на сковороді я повторювати не буду. Цього разу ми приготуємо сирники в духовці. Не знаю, який з двох варіантів виходить смачніше – це, напевно, справа особистих уподобань. Але якщо досі ви не їли сирники тільки тому, що їх потрібно було смажити на олії, то саме час починати їх готувати й насолоджуватися їх ніжним сирним смаком", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти на 15 сирників:

Сир (Творог) – 450-500 г

Яйце – 1 шт

Борошно пшеничне – 50-80 г

Цукор – 100 г (4 ст. л.)

Родзинки (за бажанням) – 50-75 г

Цукор ванільний – 10 г (1 ч. л.)

Сіль – 1 дрібка

Полуниця – за бажанням

Апельсинова цедра – за бажанням

Сметана – за бажанням

Рецепт сирників у духовці:

Оберіть сухий та однорідно-кремовий сир. Розімніть його виделкою. У місткість із сиром (450-500 г) додайте цукор (100 г), сіль (1 дрібка) і ванільний цукор (10 г). Потім додайте яйце (1 шт.) та перемішайте. Додайте пшеничне борошно (50-80 г). Можна регулювати кількість борошна. Ретельно перемішайте сирну масу. Вимісіть тісто і сформуйте сирники бажаного розміру. Викладіть сирники на деко, застелене пергаментом. Випікайте сирники в духовці в режимі конвекції при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Подавайте сирники теплими з розмороженою полуницею і цедрою апельсина або зі сметаною.

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