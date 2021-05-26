Синоптики назвали ідеальну температуру води для купання

Перед стартом пляжного сезону фахівці нагадали про температурні режими. Дізнайтеся, до скількох градусів має прогрітися водойма, аби купатися було найкомфортніше.

В Україні вже зовсім скоро почнеться купальний сезон. Коли найкраще їхати на відпочинок і при якій температурі води найкраще купатися – розповів Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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Основні градації температури води у морі та річках

від +9 до +13 – крижана вода, це варіант лише для дуже загартованих людей.

від +14 до +17 – в загальному підходить для загартованих людей. Вода ще прохолодна і довгі запливи при такій температурі навряд чи вдасться влаштувати.

від +18 до +22 – температура в цій градації є вже комфортнішою для купання, така вода "бадьорить" і в цілому підходить для досить тривалих запливів.

від +22 до +24 – оптимальна і комфортна температура води, навіть якщо ви мерзнете.

від +25 до +27 – такі температури є ідеальними для моря, за відчуттями вода здається дуже теплою. Але якщо говорити про прісні водойми, то при таких температурах у них починають активно розмножуватися хвороботворні мікроорганізми, тому купання є небажаним.

При цьому експерти відзначають, що комфортна температура води у відкритих водоймах для купання є індивідуальною для кожного.

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