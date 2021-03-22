Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня

22 березня в Україні очікується зниження температури повітря та опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

22 березня, у понеділок, у більшості областей країни прогнозується холодна та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму Телеграм-каналі.

"Мокрий сніг чи дощ очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одещини та Криму. На решті території України – без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься низькою – вдень близько 2-6 градусів тепла, на Півдні, Сході та подекуди в Центрі до +9 градусів. У Києві 22 березня очікується періодично мокрий сніг, протягом дня не вище +3+5 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 22 березня у містах України:

Київ +5+7

Ужгород +4+6

Львів +4+6

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +4+6

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +4+6

Черкаси +5+7

Миколаїв +5+7

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Сімферополь +4+6

Полтава +5+7

Суми +4+6

Харків +4+6

Дніпро +5+7

Запоріжжя +4+6

Донецьк +5+7

Луганськ +5+7

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