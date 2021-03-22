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Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 березня в Україні очікується зниження температури повітря та опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

22 березня, у понеділок, у більшості областей країни прогнозується холодна та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму Телеграм-каналі.

"Мокрий сніг чи дощ очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одещини та Криму. На решті території України – без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься низькою – вдень близько 2-6 градусів тепла, на Півдні, Сході та подекуди в Центрі до +9 градусів. У Києві 22 березня очікується періодично мокрий сніг, протягом дня не вище +3+5 градусів", поділилась вона.

Прогноз погоди на 22 березня у містах України:

Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня - фото 452467
  • Київ +5+7
  • Ужгород +4+6
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +5+7
  • Суми +4+6
  • Харків +4+6
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +5+7

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