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Дружина Шумахера вперше прокоментувала стан автогонщика

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Шумахер отримав травму голови під час катання на лижах - фото 1
Шумахер отримав травму голови під час катання на лижах / stuff

Дружина легендарного автогонщика Міхаеля Шумахера, після тривалої перерви, прокоментувала його жахливу травму.

Корінна Шумахер написала листа німецькому співаку Саші Хершенбаху, який присвятив пілоту "Формули 1" пісню "Народжений для боротьби".

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"Я хотіла б щиро подякувати вам за ваше послання і приємний подарунок, який допоможе нам пережити цей важкий час. Приємно отримувати стільки добрих побажань та інших добрих слів – це велика підтримка для нашої сім'ї. Ми всі знаємо, що Міхаель – боєць, він не здасться", – написала Корінна.

Шумахер отримав травму голови під час катання на гірських лижах. У нього серйозна черепно-мозкова травма з множинними ушкодженнями обох півкуль мозку. Відтоді легенда "Формули-1" перебуває в глибокій комі. Інформації про стан Шумахера вкрай мало, рідні охороняють його від уваги ЗМІ.

Міхаель Шумахер разом із дружиною Корінною - фото 288498
Міхаель Шумахер разом із дружиною Корінною

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Джерело: stuff
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