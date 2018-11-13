Дружина Шумахера вперше прокоментувала стан автогонщика

Дружина легендарного автогонщика Міхаеля Шумахера, після тривалої перерви, прокоментувала його жахливу травму.

Корінна Шумахер написала листа німецькому співаку Саші Хершенбаху, який присвятив пілоту "Формули 1" пісню "Народжений для боротьби".

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"Я хотіла б щиро подякувати вам за ваше послання і приємний подарунок, який допоможе нам пережити цей важкий час. Приємно отримувати стільки добрих побажань та інших добрих слів – це велика підтримка для нашої сім'ї. Ми всі знаємо, що Міхаель – боєць, він не здасться", – написала Корінна.

Шумахер отримав травму голови під час катання на гірських лижах. У нього серйозна черепно-мозкова травма з множинними ушкодженнями обох півкуль мозку. Відтоді легенда "Формули-1" перебуває в глибокій комі. Інформації про стан Шумахера вкрай мало, рідні охороняють його від уваги ЗМІ.

Міхаель Шумахер разом із дружиною Корінною

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