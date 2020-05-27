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Симптоми апендициту, які не можна ігнорувати

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Апендицит - фото 1
Апендицит / msdmanuals

Як зрозуміти, що біль в животі означає появу апендициту? Медики розповіли основні симптоми появи захворювання і заходи профілактики.

Основні симптоми апендициту:

  • перший симптом – це зазвичай поява тупого болю біля пупка або у верхній частині живота, що стає гострим, і опускається в праву нижню частину живота;
  • пропав апетит;
  • після того, як з'явився біль в животі виникла нудота і / або блювота;
  • набряк черевної порожнини;
  • температура тіла підвищилася.
Біль - фото 406553
Біль

Профілактика захворювання:

  • включити в раціон продукти, які багаті клітковиною: свіжі овочі, бобові, висівки, водорості гриби і т.д. Також корисно вживати зелень, яка сприяє очищенню кишечника, знищення хвороботворних бактерій і зміцненню імунітету;
  • лікарі рекомендують не їсти насіння і ягоди з маленькими кісточками, щоб не провокувати патологічні процеси в системі травлення.

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Джерело: msdmanuals
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