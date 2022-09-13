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Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя

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Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя - фото 1

27 вересня 2022 року, о 18:00 Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під керівництвом головного диригента Теодора Кухара, відзначить своє 120-річчя.

Інавгураційний концерт філармонії та її оркестру, який 27 вересня 1902 року виступив під батутою головного диригента Людвіка Челянського, був головною подією тодішнього Львова та зібрав в залі колишнього Театру Скарбка (сьогодні – Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької) велику кількість слухачів.

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Рівно через 120 років з того моменту, тепер знаний у світі колектив – Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, запрошує усіх друзів і шанувальників у Концертний зал Людкевича, щоби разом відзначити цю важливу дату. У цей вечір колектив виступить під батутою головного диригента Теодора Кухара. Солістом вечора буде Дмитро Ткаченко.

Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя - фото 513024

У програмі вечора звучатимуть симфонічні твори трьох композиторів. Вперше за багато десятиліть на філармонійній сцені прозвучить рання оркестрова композиція Станіслава Людкевича – "Українське капричіо", прем'єра якого відбулась у першому концертному сезоні Львівської філармонії 6 травня 1903 року.

Другим твором програми стане Концерт для скрипки з оркестром №2 Євгена Станковича. Саме у вересні Маестро відзначатиме своє 80-річчя, тому виконання буде символічним та прилучене до Дня народження українського видатного композитора. Солюватиме – відомий скрипаль Дмитро Ткаченко, для якого Станкович і написав цей твір.

Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя - фото 513026

Пролунає на відкритті сезону і Симфонія №9 "З нового світу" Антоніна Дворжака, яка сьогодні ідейно вплітається в українську сучасність та транслює перевтілення України у Новий світ – сильний, незалежній, самобутній.

Також публіці буде представлена виставка з історичних, архівних матеріалів: фото, афіш, відгуків, рецензій за весь період становлення Академічного симфонічного оркестру та загалом Львівської національної філармонії.

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