Сидіти навпочіпки корисно для здоров'я

Вчені після проведених досліджень заявили, що сидіти навпочіпки або на колінах набагато корисніше, ніж на стільці. Такі висновки фахівці зробили після спостереження за життям мисливців-збирачів Африки.

Дослідники спостерігали за танзанійськими мисливцями-збирачами з племені хадза. У них спосіб життя нагадує той, який був у людей раніше. Вчені намагалися зрозуміти, чому сидячий спосіб життя сучасної людини може спровокувати низку захворювань.

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Члени племені хадза носили з собою спеціальні пристрої, що заміряють періоди їх фізичної активності і відпочинку. З'ясувалося, що танзанійці займалися фізичною працею мало, всього трохи більше години на добу. Вчені відзначили, що у наших предків був високий рівень бездіяльності. Хадза ведуть такий самий сидячий образ життя, як і жителі розвинених країн, до 10 годин на день у нерухомому стані. Однак це ніяк не позначається на їхньому здоров'ї.

Дослідники вважають, що вся справа в позі. Люди хадза, в основному, сидять навпочіпки або на колінах. А це положення викликає вищий рівень м'язової активності, ніж якщо сидіти на стільці або на дивані.

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