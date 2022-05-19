Швидкісний поїзд: з'явився трейлер нового фільму з Бредом Піттом

У мережі опублікували трейлер до фільму "Швидкісний поїзд" українською, де головні ролі зіграли Бред Пітт та Сандра Буллок. Дивіться промо та дізнавайтесь все про новинку далі.

З'явився перший офіційний трейлер українською мовою нової стрічки "Швидкісний поїзд" (Bullet Train). Детективний бойовик вийде у світ вже 5 серпня 2022 року, а прем'єра в Україні поки залишається без дати, пише Радіо MAXIMUM.

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Сюжет базується на романі японського письменника Котаро Ісаки та розповідає про те, як п'ятеро найманих убивць опиняються в одному швидкісному потязі. У кожного є персональне завдання, але насправді всі вони дуже тісно пов'язані між собою.

Режисером фільму став Девід Літч, відомий завдяки картинам "Джон Уік" та "Дедпул 2", тож екшну точно буде вдосталь. У головних ролях: Бред Пітт, Сандра Буллок, Зазі Бітц, Майкл Шеннон, Джої Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Карен Фукухара та інші.

Швидкісний поїзд, дивіться трейлер фільму онлайн:

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