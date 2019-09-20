Швидкий сніданок для тих, кому набридла яєчня

Готуємо дуже смачний і простий сніданок з хрусткою скоринкою. Зробити такий смаколик можна буквально за лічені хвилини, і навряд чи хтось відмовиться від цієї страви!

Інгредієнти:

Лаваш 2 великих або 4 маленьких

Яйце 4 шт.

Сир 130 г

Помідор великий 1 шт.

Масло вершкове 50 г

Сіль за смаком

Як приготувати смачний сніданок з лавашів:

Для початку, нам треба підготувати велику тарілку і налити туди трохи води. Вмочуємо наші нарізані лаваші з 2 сторін у воді. Нагріваємо пательню і кладемо невеликий шматочок масла. Коли масло розтане, викладаємо лаваш на пательню. Відразу ж зверху розбиваємо яйце. Солимо і виделкою акуратно збовтуємо яйце і розмазуємо по всій поверхні лаваша. Зверху посипаємо тертим сиром. І розподіляємо по всій поверхні. Коли яйце злегка схопиться, а сир розплавиться, перевертаємо лаваш. На середину кладемо два тонких кружечка помідора. Так само можна покласти шинку, ковбасу або бекон. Потім загортаємо нашу начинку, збираючи краї до центру. Складаємо конвертик. Трохи обсмажуємо на одній стороні, потім перевертаємо і смажимо на другій стороні. І наш сніданок готовий! Викладаємо на тарілку і прикрашаємо зеленню.

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