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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Штучний інтелект уперше сфотографував весілля

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Весільні фото робив робот / 303 Magazine

Британський робот Єва стала першим штучним інтелектом, який попрацював весільним фотографом. Про це повідомила компанія-розробник.

Перше в історії весілля за участю робота-фотографа відбулося 7 квітня. Єва використовувала технологію розпізнавання осіб, щоб знімати не тільки молодят, але і гостей.

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У кожного робот-фотограф питав дозвіл на зйомку. Люди могли або попросити відразу ж видрукувати світлину, або поділитися нею у соціальних мережах через вбудований в Єву інтерфейс.

Штучний інтелект уперше сфотографував весілля - фото 320976

Це була відмінна розвага у наш день і прекрасна заміна традиційним фотобудкам. Гості досі під враженням, – кажуть молодята.

Штучний інтелект уперше сфотографував весілля - фото 320977

Компанія-розробник зазначає, що Єва створювалася не як заміна професійних людей-фотографів, а як спосіб урізноманітнити свято.

Штучний інтелект уперше сфотографував весілля - фото 320978

До традиційних чітких знімків молодята і гості отримали і більш живі, веселі фотографії, – кажуть виробники.

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Джерело: servicerobots
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