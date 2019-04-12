Штучний інтелект уперше сфотографував весілля

Британський робот Єва стала першим штучним інтелектом, який попрацював весільним фотографом. Про це повідомила компанія-розробник.

Перше в історії весілля за участю робота-фотографа відбулося 7 квітня. Єва використовувала технологію розпізнавання осіб, щоб знімати не тільки молодят, але і гостей.

І ще: World Press Photo-2019: названо переможців фотоконкурсу

У кожного робот-фотограф питав дозвіл на зйомку. Люди могли або попросити відразу ж видрукувати світлину, або поділитися нею у соціальних мережах через вбудований в Єву інтерфейс.

Це була відмінна розвага у наш день і прекрасна заміна традиційним фотобудкам. Гості досі під враженням, – кажуть молодята.

Компанія-розробник зазначає, що Єва створювалася не як заміна професійних людей-фотографів, а як спосіб урізноманітнити свято.

До традиційних чітких знімків молодята і гості отримали і більш живі, веселі фотографії, – кажуть виробники.

Читайте також: Фотограф з Угорщини створює мікроскопічні світи: вражаючі фото