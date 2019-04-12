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Штучний інтелект уперше сфотографував весілля
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Британський робот Єва стала першим штучним інтелектом, який попрацював весільним фотографом. Про це повідомила компанія-розробник.
Перше в історії весілля за участю робота-фотографа відбулося 7 квітня. Єва використовувала технологію розпізнавання осіб, щоб знімати не тільки молодят, але і гостей.
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У кожного робот-фотограф питав дозвіл на зйомку. Люди могли або попросити відразу ж видрукувати світлину, або поділитися нею у соціальних мережах через вбудований в Єву інтерфейс.
Це була відмінна розвага у наш день і прекрасна заміна традиційним фотобудкам. Гості досі під враженням, – кажуть молодята.
Компанія-розробник зазначає, що Єва створювалася не як заміна професійних людей-фотографів, а як спосіб урізноманітнити свято.
До традиційних чітких знімків молодята і гості отримали і більш живі, веселі фотографії, – кажуть виробники.
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