Шокуючі цифри: скільки сну втрачають батьки після появи дітей

Науковці вирішили порахувати, скільки нормально відпочинку втрачають люди, у яких з'являються діти. Результати й справді дивують і змушують поспівчувати новоспеченим батькам.

Британські учені провели незвичайне дослідження, яке дало можливість підрахувати, скільки ж часу на сон втрачають люди, які стали батьками. Виявилось, що в середньому поява дітей позбавляє подружжя майже 6 років нормального здорового відпочинку.

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Звісно ж, народження дитини є справжнім святом для більшості батьків, однак крім величезної кількості радості з'являється не менше обов'язків та завдань, які забирають багато сил і ще більше часу. Тому не дивно, що навіть достатня кількість сну не гарантує його якість.

Упродовж 6 років люди страждають від втраченого відпочинку. Це підтвердили дослідження за участю більш як 4 тисяч родин. Виявилось, що чоловіки щодня втрачали по 15 хвилин повноцінного сну, а жінки майже по годині. Це відбувалось упродовж перших 3 місяців після народження дитини. Щоправда, згодом показники у матусь зменшуються, а от у татусів залишаються такими ж.

Скільки часу на відпочинок забирає батьківство

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