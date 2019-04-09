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Шоколадні фігурки та расизм: скандал у британському супермаркеті

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Шоколадні фігурки та расизм: скандал у британському супермаркеті - фото 1

Мережа британських супермаркетів зняла з продажу набір шоколадних качечок через звинувачення в расизмі. Дізнайтеся, як це пов'язано.

Британський продуктовий ритейлер Waitrose відмовився від продажу набору шоколадних качечок, який випустили до Великодня, після скарг покупців – вони зауважили, що цей набір расистський. Клієнтів обурило те, що у наборі було три шоколадні фігурки качок, але саме фігурка з темно-коричневого шоколаду була підписана словом "бридка". У набір увійшли три шоколадні качки, підписані як "хрустка", "пухнаста" і "бридка".

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Мережа супермаркетів вибачилася перед своїми клієнтами за випуск набору. Каченят піддали "редизайну": з коробки зникли підписи, і вже в такому вигляді набір знову почали продавати в магазинах і онлайн. Напис ugly був навіяний казкою Ганса Крістіана Андерсона "Гидке каченя" – назва казки англійською звучить як "The Ugly Duckling".

Шоколадні фігурки та расизм: скандал у британському супермаркеті - фото 320062

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Джерело: telegraph
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