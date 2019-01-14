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Шість неочевидних ознак людини з високим інтелектом

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Несподівані ознаки інтелектуала - фото 1
Несподівані ознаки інтелектуала / wired

Звички, які можуть здаватися вам дивними, часом є ознаками неабиякого інтелекту в людини. Науковці назвали відмінні риси, властиві "розумникам", які можуть дивувати або навіть дратувати.

Цікавість. Високий інтелект – якість, великою мірою обумовлена спадковістю, генами. Люди, постійно показують хороші результати в IQ-тестах, часто відрізняються сильно розвиненою цікавістю в дитинстві. Батьки не завжди здатні оцінити належним чином схильність дітей всюди пхати свого носа, адже це може супроводжуватися травмами та побутовими "катастрофами", а ще дорослі часто не можуть знайти відповіді на поширені дитячі "чому".

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Манера закінчувати фразу за співрозмовника. Багатьох така риса дратує, але по суті подібна манера – ознака високого емоційного інтелекту, сильно розвиненої емпатії. Інтелектуали можуть прекрасно розуміти, що відчувають та думають інші, адже можуть дивитися на світ з їхньої точки зору.

Вони люблять закінчувати фрази інших - фото 301029
Вони люблять закінчувати фрази інших / videoblocks

Підвищений самоконтроль. Прагнення все контролювати та підпорядковувати – це важка риса для спільного життя. Але, зате такі люди завжди можуть вчасно зупинитися та не приймати імпульсивних рішень. Взаємозв'язок між рівнем інтелекту і здатністю до самоконтролю був підтверджений дослідженням вчених з Єльського університету.

Любов до шоколаду. Виявляється, люди з високим інтелектом часто люблять ласувати цим смаколиком. Вчені не бачать в цьому нічого незвичайного. Речовини флаваноли, що містяться в шоколаді, позитивно впливають на роботу мозку, поліпшуючи його функцію пам'яті, уваги та швидкості обробки інформації. Для активно працюючого мозку "розумників" шоколад – це справжня батарея живлення.

Тяга до шоколаду теж може бути ознакою - фото 301027
Тяга до шоколаду теж може бути ознакою / schrammsflowers

Нестерпність шуму. Дослідники з США в експерименті, проведеному у 2015 році, встановили: люди, які добре справляються з інтелектуальними завданнями, мають низьку толерантність до фонових шумів.

Тяга до самотності. За словами вчених, чим вищий у людини інтелект, тим частіше вона прагне перебувати на самоті. Дослідження, результати якого опублікував журнал British Journal Of Psychology, показало: розумні люди відчувають себе значно щасливішими наодинці, ніж в компанії друзів.

Інтелектуали обожнюють проводити час на самоті - фото 301026
Інтелектуали обожнюють проводити час на самоті / cnbc

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Джерело: Medikforum
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