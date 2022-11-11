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Шевченківська премія 2023: відомі імена номінантів
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Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив повний перелік імен тих, хто буде претендентами на цю відзнаку у 2023 році. Читайте далі та дізнайтеся, хто має шанс на отримання престижної нагороди!
Нагороди вручатимуть у сфері літератури, мистецтвознавства, музичного і візуального мистецтв, кіно і театру. Загалом у довгий список увійшли 44 претенденти у всіх категоріях.
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Серед номінантів – і широко відомі письменники, режисери, журналісти, митці, і недооцінені загалом культурні діячі.
Список кандидатур на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2023 році
ЛІТЕРАТУРА
- 1. Авербух Олександр Михайлович – книга поезій "Жидівський король"
- 2. Герасименко Олександр Олександрович – роман "Країна в смартфоні"
- 3. Дереш Любомир Андрійович – роман "Там, де вітер"
- 4. Калитко Катерина Олександрівна – книга поезій "Орден мовчальниць"
- 5. Клічак Василь Йосипович – книга поезій "Сорочка Геракла"
- 6. Лазарук Мирослав Ярославович – книга поезій "Тилинка й литаври"
- 7. Мартинюк Сергій Якович – книга "Пишаюсь, що я – Українець, або Лелеки своїм гніздам не зраджують"
- 8. Мойсишин Василь Михайлович – книга поезій "Матерія"
- 9. М'ятович Валерій Павлович – книга "Нехай святиться ім'я Твоє..."
- 10. Олійник Володимир Григорович – книги поезій "Нескорений народ", "Сонцемить"
- 11. Павленко Микола Григорович – роман-дилогія "Далеке марево часу, або Останній рубіж отамана Шалого" та повість "Дві зустрічі, дві долі"
- 12. Праск Святослав Богданович – роман "Сотенний Лис"
- 13. Ремньов Микола Омелянович – романи "Таврований", "Зачистка"
- 14. Слоньовська Ольга Володимирівна – роман-експеримент "Тетраедр"
- 15. Стольников Владислав Феліксович – книга поезій "Ужинок серпневого надвечір'я"
- 16. Таран Людмила Василівна – книга прози "Айвенко, або Чоловіки – це..."
- 17. Тімченко (Тимченко) Віктор Петрович – книги поезій "Перед обрієм", "Світе мій білий"
- 18. Артем Чех (Чередник Артем Олександрович) – роман "Хто ти такий?"
- 19. Шкуліпа Анатолій Григорович – книга поезій "Озноб"
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
- 20. Жадько Віктор Олексійович – книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля"
- 21. Назаренко Михайло Йосипович – книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах
- 22. Тарнашинська Людмила Броніславівна – книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти"
ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА
- 23. Аржевітін Станіслав Михайлович – книга у 2 томах "Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України"
- 24. Бебик Валерій Михайлович (автор і ведучий), Устюжаніна Анастасія Вікторівна (режисерка проєкту), Суддя Віталій Іванович (редактор проєкту) – публіцистичний мультимедіа проєкт "ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ЕНЕЇДА"
- 25. Дубчак Ольга Петрівна – книги "Чути українською", "Бачити українською"
- 26. Казарін Павло Володимирович – книга "Дикий Захід Східної Європи"
- 27. Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка) – документальний серіал "Деокупація"
- 28. Михайлюта Олександр Олександрович – книга "Відсіч"
- 29. Портніков Віталій Едуардович – публіцистика 2017-2022 років
- 30. Романчук Олег Костянтинович – книга "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу"
- 31. Чорна Світлана Феодосіївна – книга "Українська Церква і московські міфи"
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
- 32. Бурмака Марія Вікторівна (композиторка, виконавиця) – проєкт "Улюблені класики"
- 33. Гурт "Хорея Козацька" – Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) – аудіоальбом "Пісні Української революції"
- 34. Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка) – музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ"
- 35. Тищенко Олександр Васильович (композитор), Курач Юрій Володимирович (диригент) – концертна програма "Зацвіла в долині червона калина"
- 36. Шиптур Богдан Васильович (композитор) – хорові твори "Молитва до Богородиці", "І мертвим, і живим...", "Світає, край неба палає", "Синам України", "Любіть Україну"; кантата "На крилах вічності"
ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА
- 37. Делієва Наталя Вікторівна (авторка), Костюк Валерій Вікторович (автор, громадянин Канади), Пода Таїсія Олександрівна (режисерка) – мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка"
- 38. Кравець Віталій Іванович (художник) – серія робіт "Анатомія Безхребетних"
КІНОМИСТЕЦТВО
- 39. Горбач Марина Юріївна (авторка сценарію і режисерка) – повнометражний ігровий фільм "Клондайк"
- 40. Жураківська Олеся Вікторівна (виконавиця головної ролі), Руденко Валентина Степанівна (авторка ідеї та сценарію), Ткаченко Тарас Анатолійович (режисер-постановник), Куц Тетяна Федорівна та Горенштейн Вікторія Марківна (продюсерки) – телевізійний серіал "МАМА"
- 41. Зінченко Олександр Миколайович (автор сценарію), Лисенко Сергій Анатолійович (режисер) – документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла"
- 42. Цілик Ірина Андріївна (режисерка) – фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
- 43. Гнатковський Олексій Іванович (режисер) – комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
- 44.Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф), Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах), Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори) – вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки
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