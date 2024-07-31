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Що варто додати до пральної машини під час прання, щоб результат приємно вразив
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Часто зустрічали рекомендації додавати щось у пральну машину, окрім звичайного прального порошку, для досягнення ідеальних результатів? Це справді так!
Різні засоби можуть покращити ефект від прання залежно від ситуації. Дізнаймось, що і в яких випадках варто додавати для досягнення найкращих результатів. Порадами поділився проєкт "РБК-Україна" – Styler.
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Лимонний сік
Якщо вам підкидають лимони, не лише готуйте лимонад! Додайте трохи лимонного соку до прання, щоб позбутися плям. Лимон має природний відбілювальний ефект, який зробить білі речі яскравішими і допоможе видалити іржу. Проте використовуйте його тільки для білих речей, оскільки він може знебарвлювати кольорові тканини.
Сіль
Сіль ефективно видаляє плями від крові, соусів та жиру. Занурте одяг із кров'яними плямами в холодну соляну воду, а на жирні плями нанесіть сіль, щоб вона ввібрала жир, перед тим як прати. Сіль також може переносити аромати ефірних олій на білизну.
Харчова сода
Харчова сода не лише освіжає холодильник, а й допомагає дезодорувати білизну. Додайте 1/2 склянки соди разом з пральним порошком на початку циклу прання.
Використовуйте для прання соду та лимон / Фото freepik
Ополіскувач для рота
Щоб ваша спортивна білизна пахла так само свіжо, як ваш подих після ополіскувача, додайте склянку безцукрового, безалкогольного ополіскувача до звичайного циклу прання, щоб позбутися бактерій та бруду.
Оцет
Оцет – це перевірений засіб у пранні. Він чудово видаляє залишки мийних засобів. Додайте 1/2 склянки оцту у відсік для кондиціонера під час останнього полоскання.
Ефірні олії
Ефірні олії – це природний спосіб боротися з бактеріями, пліснявою та грибком. Додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії до оцту або мийного засобу для надання білизні індивідуального аромату. Однак, через їх високу вартість, краще збризкувати одяг олією після прання.
Спирт
Спирт ефективний для видалення плям від чорнила. Нанесіть трохи спирту на пляму і залиште на деякий час, потім промийте і виперіть річ.
Засіб для миття посуду
Звичайний засіб для миття посуду допоможе позбутися стійких жирних плям. Нанесіть краплю засобу на пляму перед пранням, і він допоможе мийному засобу ефективніше впоратися з плямою.
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