Що таке афірмації: просте пояснення і приклади

Часто в соцмережах можна наткнутись на поради використовувати афірмації. Що це таке і як це дозволяє покращити життя – читайте далі.

Афірмації є своєрідним самонавіюванням, яке дозволяє змінити власне ставлення до багатьох речей. Як йдеться у Телеграм-каналі Психологічна підтримка, афірмації - це позитивні твердження, які при багаторазовому повторенні дозволяють сформувати хороші образи у підсвідомості людей.

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"Афірмації можна вимовляти подумки, промовляти вголос, зробити аудіозапис і прослуховувати його, багаторазово записувати на папері або співати. Досить повторювати їх по 10-15 хвилин щодня, і з часом позитивні установки переважать негативні стереотипи", – пояснюють у дописі.

Афірмації бувають загальними та спеціальними. Якщо перші працюють на покращення життя загалом, то другі допомагають досягнути певних конкретних завдань, приміром, опанувати якесь уміння чи дійти до цілі. Саме регулярне повторення дозволяє мозку налаштуватись на те, що ви вже прямуєте до мети, а також замінити старі твердження "у мене не вдасться" чи "у когось виходить краще".

Приклади афірмацій:

Мої здібності дозволяють мені досягти того, чого я хочу!

Я поважаю себе і мене поважають інші люди!

Я випромінюю позитив!

Мої бажання збуваються!

Мені завжди щастить у житті!

Сьогодні буде все, як я хочу!

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