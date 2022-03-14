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війна

Що робити, якщо відключили водопостачання: поради від МОЗ

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Що робити, коли зникло водопостачання - фото 1
Що робити, коли зникло водопостачання / Clay Banks on Unsplash

Російські окупанти продовжують знищувати міста та українців, тому у МОЗ діляться важливими інструкціями, які можуть врятувати життя. Цього разу фахівці розповіли, що можна зробити у випадку відключення водопостачання.

Російські військові поводяться жорстоко та непередбачувано, тому варто бути готовим, що окупанти можуть підривати і звичайні будівлі, і стратегічні об'єкти. Тож у Міністерстві охорони здоров'я намагаються скласти найважливіші інструкції, що можуть зберегти життя.

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Що робити у випадку відсутності водопостачання:

  • Використовуйте питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності, фасовану бутильовану воду та воду в місткостях для індивідуального користування
  • Зберігати воду питну потрібно у закритих посудинах. При цьому обов'язково позначити бірками з позначеннями, приміром, "вода знезаражена для пиття", "вода для технічних потреб", "вода для господарських потреб". Найкраще мати такий запал на 2-3 доби.

Зважайте, що воду з відкритих водойм потрібно використовувати лише для технічних цілей

Bluewater Sweden on Unsplash - фото 499566
Bluewater Sweden on Unsplash

Як очистити воду для пиття:

Воду обов'язково потрібно кип'ятити. Це ефективний метод знезаражування води (кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її у чистій і добре закритій посудині термін придатності не перевищує однієї доби.

Телефони рятувальних та аварійних служб:

  • 112 – Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
  • 101 – Пожежна служба
  • 102 – Поліція
  • 103 – Швидка медична допомога
  • 104 – Аварійна служба газової мережі
  • 0 800 501 482 – телефон довіри СБУ


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