Що робити, якщо відключили водопостачання: поради від МОЗ

Російські окупанти продовжують знищувати міста та українців, тому у МОЗ діляться важливими інструкціями, які можуть врятувати життя. Цього разу фахівці розповіли, що можна зробити у випадку відключення водопостачання.

Російські військові поводяться жорстоко та непередбачувано, тому варто бути готовим, що окупанти можуть підривати і звичайні будівлі, і стратегічні об'єкти. Тож у Міністерстві охорони здоров'я намагаються скласти найважливіші інструкції, що можуть зберегти життя.

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Що робити у випадку відсутності водопостачання:

Використовуйте питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності, фасовану бутильовану воду та воду в місткостях для індивідуального користування

Зберігати воду питну потрібно у закритих посудинах. При цьому обов'язково позначити бірками з позначеннями, приміром, "вода знезаражена для пиття", "вода для технічних потреб", "вода для господарських потреб". Найкраще мати такий запал на 2-3 доби.

Зважайте, що воду з відкритих водойм потрібно використовувати лише для технічних цілей

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Як очистити воду для пиття:

Воду обов'язково потрібно кип'ятити. Це ефективний метод знезаражування води (кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її у чистій і добре закритій посудині термін придатності не перевищує однієї доби.

Телефони рятувальних та аварійних служб:

112 – Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)

– Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби) 101 – Пожежна служба

– Пожежна служба 102 – Поліція

– Поліція 103 – Швидка медична допомога

– Швидка медична допомога 104 – Аварійна служба газової мережі

– Аварійна служба газової мережі 0 800 501 482 – телефон довіри СБУ



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