Що робити, якщо вас затопили сусіди?

Що робити, якщо сусіди затопили квартиру, як розрахувати збитки при затопленні квартири: три головних кроки.

Крок перший: усунути причини затоплення

Звичайно, добросусідські відносини мають на увазі, що можна постукати у двері або зателефонувати передбачуваному винуватцеві затоплення. Але що робити якщо, двері не відчиняють або сусід у від'їзді? Стаття 8 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" встановила право адміністратора багатоквартирного будинку та виконавця комунальних послуг на доступ до житла, іншим об'єктам нерухомого майна зокрема для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни.

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Крок другий: встановити факт збитку

За законом підлості сусіди можуть затопити, як тільки буде закінчено свіжий ремонт. Ситуація неприємна, але життєва. Для того, що б мінімізувати неприємності в першу чергу необхідно зафіксувати факт затоплення і розмір шкоди, заподіяної майну, а саме скласти відповідний акт. На складання акта запрошуються балансоутримувач, а також сусід-винуватець. Крім цього факт затоплення і розмір збитків мають підтвердити свідки, які також розписуються в акті.

Крок третій: встановити винного

Відповідно до частини першої статті 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

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