Що пророкує моральне старіння

Пропонуємо поговоримо про характер, мислення і поведінку, які ведуть нас до передчасної старості.

Старіти тому, що так треба

Як тільки людина погоджується з тим, що її молодість залишилася в минулому, вік накриває товстою ковдрою під якою дуже складно борсатися і бути веселим, активним і життєрадісним.

І ще: Ці знаки Зодіаку володіють неймовірною інтуїцією

Заперечення справжнього

Діти сприймають свою реальність як факт. Молоді люди бачать сьогоднішній момент, як виклик або боротьбу, як шанс або бурхливу течію річки. А от старі люди бачать зараз, як погіршення минулого. Було прекрасне минуле, і ось воно з кожним днем ​​все гірше. Це старече бурчання може початися в будь-якому віці і вбити радість від життя. Як тільки людина визнає минуле своїм найкращим моментом в житті, то все, молодість залишилася там само.

Кисневе голодування і закислення організму

Стан розуму дуже сильно залежить від внутрішньої хімії. Не можна бути веселим і бадьорим, якщо мозок просто не здатний виробити потрібні речовини. Якщо цей стан запустити, зробити хронічним, то до 40 років організм буде дуже зношеним, млявим, шкіра в'ялою, волосся і нігті ламкими.

Читайте також: Три знаки Зодіаку з якими складно побудувати стосунки