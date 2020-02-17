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Що пророкує моральне старіння

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Що нас старить - фото 1
Що нас старить / knife

Пропонуємо поговоримо про характер, мислення і поведінку, які ведуть нас до передчасної старості.

Старіти тому, що так треба

Як тільки людина погоджується з тим, що її молодість залишилася в минулому, вік накриває товстою ковдрою під якою дуже складно борсатися і бути веселим, активним і життєрадісним.

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Заперечення справжнього

Діти сприймають свою реальність як факт. Молоді люди бачать сьогоднішній момент, як виклик або боротьбу, як шанс або бурхливу течію річки. А от старі люди бачать зараз, як погіршення минулого. Було прекрасне минуле, і ось воно з кожним днем ​​все гірше. Це старече бурчання може початися в будь-якому віці і вбити радість від життя. Як тільки людина визнає минуле своїм найкращим моментом в житті, то все, молодість залишилася там само.

Кисневе голодування і закислення організму

Стан розуму дуже сильно залежить від внутрішньої хімії. Не можна бути веселим і бадьорим, якщо мозок просто не здатний виробити потрібні речовини. Якщо цей стан запустити, зробити хронічним, то до 40 років організм буде дуже зношеним, млявим, шкіра в'ялою, волосся і нігті ламкими.

Що пророкує моральне старіння - фото 386636

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Джерело: knife
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