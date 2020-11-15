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Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин

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Сніданок / foodmood

Швидкий і смачний сніданок – це не тільки запорука вашого здоров'я, але і настрою на весь день! Адже якщо ви не будете довго возитися на кухні зі стравами на сніданок, то не будете поспішати, і цим вбережете себе від стресів.

Сніданок за 5 хвилин для схуднення

  • Капусту дрібно шаткуємо, солимо
  • Добре перетираємо руками
  • Моркву і яблука тремо на крупній тертці
  • З'єднуємо всі продукти, скроплюємо лимонним соком, поливаємо рідким медом
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Панкейки

  • М'які, солодкі, смачні американські млинці, які ще називають панкейки, чудово поєднуються з медом. Панкейки на молоці сподобаються і дорослим, і дітям. Млинці на молоці стануть чудовим сніданком.
  • Змішайте 2 яйця і 200 мл молока
  • Потім додайте 2 ст.л. цукру і ваніль
  • Збийте до однорідності
  • Додайте 10 ст. л. муки і розпушувач
  • Ретельно перемішайте. Тісто для панкейків на молоці має вийти досить густим
  • Розігрійте пательню з антипригарним покриттям. На суху сковорідку налийте невеликий ополоник тесті, закрийте кришкою, смажте панкейки на середньому вогні
  • Переверніть, коли поверхня панкейків стане пористої, при цьому ще вологою
Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин - фото 435039

Омлет з сирною начинкою

  • Вам набрид звичайний омлет? Пропонуємо урізноманітнити цю страву.
  • Розбиваємо в миску 2 яйця
  • Додаємо сіль і перець, потім злегка збиваємо яйця виделкою або на слабких оборотах міксера
  • Сир нарізаємо тонкими прямокутними шматочками, розміром приблизно 3х5 см. Знадобиться 9 шматочків (по 3 шматочки на кожні 2 яйця)
  • Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю рослинної олії. Виливаємо в сковороду збиті яйця, зменшуємо вогонь і чекаємо близько 2 хвилин, поки низ схопиться
  • На середину омлету викладаємо 3 скибочки сиру. Зверху на сир кладемо трошки вершкового масла
  • Лопаткою або виделкою підвертаємо омлет з двох протилежних сторін, накриваючи сир
  • Далі підвертаємо всередину два боки омлету, що залишилися, щоб вийшов конвертик
  • Потім перевертаємо конвертик-омлет з сиром і смажимо ще близько хвилини. Таким самим чином готуємо і інші порції омлету з сиром.
Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин - фото 435041

Це цікаво: Рецепт антизастудного морсу: корисно, ще й смачно

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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