Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин

Швидкий і смачний сніданок – це не тільки запорука вашого здоров'я, але і настрою на весь день! Адже якщо ви не будете довго возитися на кухні зі стравами на сніданок, то не будете поспішати, і цим вбережете себе від стресів.

Сніданок за 5 хвилин для схуднення

Капусту дрібно шаткуємо, солимо

Добре перетираємо руками

Моркву і яблука тремо на крупній тертці

З'єднуємо всі продукти, скроплюємо лимонним соком, поливаємо рідким медом

Панкейки

М'які, солодкі, смачні американські млинці, які ще називають панкейки, чудово поєднуються з медом. Панкейки на молоці сподобаються і дорослим, і дітям. Млинці на молоці стануть чудовим сніданком.

Змішайте 2 яйця і 200 мл молока

Потім додайте 2 ст.л. цукру і ваніль

Збийте до однорідності

Додайте 10 ст. л. муки і розпушувач

Ретельно перемішайте. Тісто для панкейків на молоці має вийти досить густим

Розігрійте пательню з антипригарним покриттям. На суху сковорідку налийте невеликий ополоник тесті, закрийте кришкою, смажте панкейки на середньому вогні

Переверніть, коли поверхня панкейків стане пористої, при цьому ще вологою

Омлет з сирною начинкою

Вам набрид звичайний омлет? Пропонуємо урізноманітнити цю страву.

Розбиваємо в миску 2 яйця

Додаємо сіль і перець, потім злегка збиваємо яйця виделкою або на слабких оборотах міксера

Сир нарізаємо тонкими прямокутними шматочками, розміром приблизно 3х5 см. Знадобиться 9 шматочків (по 3 шматочки на кожні 2 яйця)

Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю рослинної олії. Виливаємо в сковороду збиті яйця, зменшуємо вогонь і чекаємо близько 2 хвилин, поки низ схопиться

На середину омлету викладаємо 3 скибочки сиру. Зверху на сир кладемо трошки вершкового масла

Лопаткою або виделкою підвертаємо омлет з двох протилежних сторін, накриваючи сир

Далі підвертаємо всередину два боки омлету, що залишилися, щоб вийшов конвертик

Потім перевертаємо конвертик-омлет з сиром і смажимо ще близько хвилини. Таким самим чином готуємо і інші порції омлету з сиром.

Це цікаво: Рецепт антизастудного морсу: корисно, ще й смачно