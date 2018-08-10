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Як сонячне затемнення 11 серпня 2018 вплине на кожен знак Зодіаку
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11 серпня відбудеться третє й останнє в 2018 році сонячне затемнення, під час якого тінь Місяця частково закриє Сонце. В Україні, на жаль, це явище ми не побачимо, але його вплив відчує кожен знак Зодіаку.
Сонячне затемнення 11 серпня 2018 року, за словами астрологів, вплине на здоров'я і психіку людей. Оскільки в цей час Сонце перебуватиме в знаку Лева – астрономічна подія торкнеться всіх знаків Зодіаку. Декому слід проявити обережність, а от комусь навпаки варто скористатися унікальним шансом поліпшити своє становище і налагодити справи.
Це цікаво: Коли і де дивитися сонячне затемнення 11 серпня в Україні
Сонячне затемнення: вплив на знаки
Овен
У представників цього знаку з'явиться можливість змінити роботу або ж почати новий прибутковий проект. Не прогавте цей шанс, інакше потім будете жаліти. Багатьом Овнам також захочеться проявити свою індивідуальність у стосунках, однак перегинати палицю не варто. Дослухайтеся до думки партнера.
Телець
А от Тельцям пощастить менше. Сонячне затемнення принесе цьому знаку нові домашні проблеми. При цьому вони зачеплять не так амурні справи, а, радше, побутові – будьте готові до виникнення потреби ремонту. Ця рутина відіб'ється і на вашому настрою, тому постарайтеся контролювати свої емоції.
Близнюки
Настав час переглянути своє коло спілкування, зрозуміти, нарешті, хто дійсно щирий і безкорисливо допомагає. Розірвати непотрібні стосунки буде складно, але потім ви відчуєте полегшення. До речі, вам також може випасти вигідна пропозиція відправитися в подорож, тож моніторте сайти туроператорів та стрічку в Facebook, щоб не прогавити вигідну путівку.
Рак
Настає період фінансових змін, тому витрачати кошти наліво і направо не варто. Доведеться трохи затягнути пасок на найближчий час та відмовитися від розваг. Можливо, вдасться знайти джерело додаткового доходу, тому гріх ним не скористатися. Поясніть своє становище друзям, вони мають зрозуміти, чому ви не маєте змоги піти з ними у паб/кафе в суботній вечір.
Лев
Щоб в житті почалися позитивні зміни – почніть змінюватися самі. Чом би не зробити нову стрижку, перейти на здорове харчування чи нарешті позайматися фізичними вправами? Це додасть нових емоцій та допоможе відволіктися від рутини.
Діва
У день сонячного затемнення Дівам буде щастити в усьому, за що вони не візьмуться! Це чудовий період для спонтанних подорожей або активного відпочинку на природі з друзями та парнером. Однак не забувайте про безпеку, оскільки є ризик отримати незначну травму.
Терези
У вашому оточенні з'явиться багато однодумців та нових друзів. Не бійтеся реалізовувати свої ідеї – вони будуть успішними. Також ви зможете нарешті закрити важливі питання та завершити справи, які раніше не вдавалися. Словом, фортуна на вашому боці, можна й лотарейку купити ;)
Скорпіон
У вашому житті невдовзі станеться багато змін, тож зараз зірки рекомендують зосередитися на роботі, щоб потім отримати плоди. Використайте вихідний для розробки нових ідей та завершення старих справ. Повірте, це того варте, а ваша праця згодом буде винагороджена.
Стрілець
На період сонячного затемнення можуть дати про себе знати старі забуті емоції та почуття, однак сподіватися на другий шанс не варто. Двічі в одну річку не ввійдеш, тож краще присвятіть цей час собі, а не роздумам про те, "що було б, якби..."
Козеріг
У житті Козерогів буде змінюватися все. Багато самотніх представників цього знаку Зодіаку зустрінуть свою любов. При цьому знову можуть спливти старі проблеми, які потрібно терміново вирішити. Стримуйте свої емоційні пориви, проявляйте мудрість і будьте готові до змін.
Водолій
Вас чекає удача тільки в одному випадку: якщо ви не будете посвячувати нікого в свої справи. У цей день вас навідає осяяння, як вирішити всі проблеми і навіть залишитися в плюсі. Утримайтеся від далеких мандрівок та активного відпочинку, це не найкращий час для роз'їздів.
Риби
Позитивні зміни у фінансовому плані чекають Риб. Головне правило: не брати участі в спекуляціях. Представникам цього знака також рекомендується проявити обережність, щоб стримати свої емоції та уникнути неприємних ситуацій.
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