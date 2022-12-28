Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять

Середа вважається доволі нейтральним днем тижня, оскільки до вихідних залишається небагато часу, а робочий ритм вже не здається непосильним. Але навколо середи існує чимало забобонів, які досі доволі популярні.

Середа для багатьох людей є одним із найлегших днів тижня. В цей день вже не так гостро сприймаються всі робочі завдання, а до вікенду зовсім трішки. Окрім цього, є окремі забобони про те, що не можна робити у середу, пише Радіо MAXIMUM.

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Звісно ж, не обов'язково вірити у всі повір'я та прикмети, адже багато з них застаріли та мають мало чого спільного з реальністю. Але цікаво, що деякі з них можуть бути справді корисними.

Забобони та прикмети про середу: що варто і що не можна робити у цей день тижня

1. Краще уникати переїздів. Вважалось, що цей день не сприятливий для тих, хто хоче затримати на новому місці на тривалий час.

2. Не найкращий день, що, влаштовуватись на нову роботу чи займати нову посаду. Все тому, що потім вона може виявитись не такою комфортною у плані обов'язків та оплати. Також у середу складно буде налаштовувати робочі контакти.

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3. Заборонено зациклюватись на поганому, оскільки це ще більше буде притягувати негатив у ваше життя.

4. Не варто починати нові справи, якщо ви не впевнені у своїх силах чи у результаті. Вважається, що Меркурій керує справами у середу та сприяє тим, хто знає, чого прагне. А от сумніви сьогодні можуть вказувати на потенційно негативний результат.

5. Будь-яке знайомство у середу буде приємним та позитивним. День заряджений на комунікацію, тому сьогодні не варто відмовлятись від спілкування.

6. Якщо в середу горять щоки, то зовсім скоро неабияк поталанить.

7. Якщо сверблять брови чи очі, то попереду приємна зустріч. А от свербіж рук вказує на фінансові надходження.

8. Якщо у середу напала гикавка, то буде чимало пустих балачок.

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