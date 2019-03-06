Що найчастіше забувають в Uber українці

Компанія Uber оприлюднила третій щорічний рейтинг забутих речей в таксі, з якого ви дізнаєтеся, що саме залишали пасажири в машинах Uber в Україні. Крім цього, з’явився список найдивніших речей, які забували у таксі.

Так, за останній рік пасажири в Україні найчастіше забували телефони, одяг і гаманці, а також ключі, сумки навушники і окуляри.

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Uber також визначив дні тижня, коли найчастіше забувалися речі. Більшість українських користувачів зверталися в службу підтримки з приводу забутих речей в понеділок. А найбільш забудькуватим днем ​​2018 року в Україні стало 12 березня.

Сумки є серед речей, які найчастіше забувають в таксі

20 найбільш незвичайних предметів, забутих в Uber в Україні:

Дитячий рюкзак з гаманцем бананами і саморобним мечем

Дві дитячі машинки Рик і Вспиш

Кошик з фруктами і барним інвентарем, колба 20 літрів для води і тринога дерев'яна

Гітара

Чобіт дитячий

Два бокси для серветок

Дитячий горщик

Праска

Форма для пирога і залізний піднос

Вудка в чорному полотняному чохлі

Лічильники для води

Мангал складаний і шампура в чохлі

Бампер від дитячої коляски

Плаття подруг нареченої

Кларнет

Накладне волосся

Штани

Танцювальні туфлі

Рукавички Міккі Мауса

Плакат із зображенням Мерилін Монро

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