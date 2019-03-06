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8 березня Серіал Школа

Що найчастіше забувають в Uber українці

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Що найчастіше забувають в Uber - фото 1
Що найчастіше забувають в Uber / vesti

Компанія Uber оприлюднила третій щорічний рейтинг забутих речей в таксі, з якого ви дізнаєтеся, що саме залишали пасажири в машинах Uber в Україні. Крім цього, з’явився список найдивніших речей, які забували у таксі.

Так, за останній рік пасажири в Україні найчастіше забували телефони, одяг і гаманці, а також ключі, сумки навушники і окуляри.

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Uber також визначив дні тижня, коли найчастіше забувалися речі. Більшість українських користувачів зверталися в службу підтримки з приводу забутих речей в понеділок. А найбільш забудькуватим днем ​​2018 року в Україні стало 12 березня.

Сумки є серед речей, які найчастіше забувають в таксі - фото 312156
Сумки є серед речей, які найчастіше забувають в таксі

20 найбільш незвичайних предметів, забутих в Uber в Україні:

  • Дитячий рюкзак з гаманцем бананами і саморобним мечем
  • Дві дитячі машинки Рик і Вспиш
  • Кошик з фруктами і барним інвентарем, колба 20 літрів для води і тринога дерев'яна
  • Гітара
  • Чобіт дитячий
  • Два бокси для серветок
  • Дитячий горщик
  • Праска
  • Форма для пирога і залізний піднос
  • Вудка в чорному полотняному чохлі
  • Лічильники для води
  • Мангал складаний і шампура в чохлі
  • Бампер від дитячої коляски
  • Плаття подруг нареченої
  • Кларнет
  • Накладне волосся
  • Штани
  • Танцювальні туфлі
  • Рукавички Міккі Мауса
  • Плакат із зображенням Мерилін Монро

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Джерело: the-village
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