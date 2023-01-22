Що бісить автоінструктора: вся правда про водіння в Україні

На дорозі є чимало факторів, які можуть роздратувати. Хороший інструктор з водіння – це те саме, що й хороший сімейний лікар. А що ж бісить самих автоінструкторів?

Про усі тонкощі своєї нелегкої професії розповів у відеоінтерв'ю каналу "LUKI" автоінструктор Олег Смоленцев. Виявилося, що процес навчання водінню, при всій своїй простоті, має підводне каміння. Про дратівливі фактори на дорозі читай нижче на Радіо MAXIMUM.

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Плутають ліворуч і праворуч

Учні дуже часто плутають поворот праворуч і ліворуч. Роблять це і жінки, і чоловіки – ця проблема останнім часом не має гендерної ознаки. Іноді буває так, що плутають педалі газу і гальма, тут рятує тільки досвід і реакція.

За кермом

Інші водії

Для багатьох дратівливим фактором на дорозі є машини, на яких навчають водіння. З одного боку бувають ситуації, коли ви стоїте в пробці і через те, що новачок не вчасно затих перед вами вклинилося кілька автомобілів. З іншого боку, у таких ситуаціях завжди варто згадувати себе у перші дні за кермом та входити у становище.

Любителі посигналити

Сигналять учням переважно сильно нерозумні водії. Будь-яка нормальна людина, бачачи навчальний знак "У" або знак новачка "!", розуміє, що не варто чекати на швидкі та правильні маневри. Сигналять і підрізають виключно люди, які в житті не мають можливості самоствердитися ні вдома, ні на роботі. Причому це зовсім не обов'язково дорога та пафосна машина.

Учні з купленими правами

В основному це дівчата та дорослі пані, які самі собі купили. А от якщо купила та вчитися прийшла, то вже молодець.

Учбове авто

"Навіщо вмикати поворот?"

Відверто бісять на кшталт "досвідчені" водії. Більшість тих, хто себе такими вважає, насправді не можуть заїхати на подвір'я, якщо звідти хтось виїжджає, бояться зачепити бордюр заднім колесом. Вони тупо не відчувають свою машину, а якщо щось йде не так, одразу роблять розумні щі та починають повчати інших.

Учні забувають дихати

Багато хто впізнає себе в цьому моменті: коли при виконанні маневру затримуєш подих від хвилювання і потім забуваєш відновити його. Так, від наших вчителів нерідко можна почути фразу "Дихай!".

Що бісить автоінструктора

Ніякого алкоголю перед уроком

Траплялося таке, що учні приходили на водіння з похміллям чи у стані алкогольного сп'яніння. Звичайно, інструктор не дозволяв у такому вигляді займатися водінням. Тому, якщо раптом після тусовки у вас призначено кермування: щось одне доведеться скасувати.

Що бісить автоінструктора: вся правда про водіння в Україні

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