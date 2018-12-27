Шанувальники ледве впізнали ведучу Орла і Решки

Ведуча Настя Івлєєва змінилася до невпізнання.

Телеведуча і блогер Настя Івлєєва, яка вела популярне тревел-шоу Орел і Решка. Перезавантаження зважилася на кардинальні зміни у зовнішності.

І ще: Українська співачка стала новою ведучою шоу Орел і Решка

Фото нового образу телезірка оприлюднила у своєму Instagram. На знімку Настя відображена з вогненним волоссям і яскравим макіяжем. Шанувальники не впізнали ведучу, про що написали в коментарях під фото. Нагадаємо, раніше стало відомо, що шоу Орел і Решка. Перезавантаження закривається. Телеведучі Настя Івлєєва і Овсій Ковальов попрощалися з програмою.

Шанувальники ледве впізнали ведучу Орла і Решки

Днями зірка популярного в усьому світі серіалу Гра престолів, британська актриса Мейсі Вільямс відвідала прем'єру фільму Мері Поппінс повертається, яка відбулася в Лондоні. Мейсі прийшла на прем'єру в оригінальному образі.

Читайте також: У шоу Орел і Решка повертається популярний ведучий