ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020

Матч Шахтар – Динамо вирішить, хто ж виграє Суперкубок України. До вашої уваги онлайн трансляція запеклого фіналу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!

Поєдинок однозначно буде запеклим, адже на поле вийдуть справжні титани – "Шахтар", переможець чемпіонату України 2019/20, а також "Динамо" – команда, яка виграла Кубок України-2020. Приготуйтесь вболівати за своїх!

До теми: Як Баварія перемогла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів 2020: відео голів та огляд матчу

Анонс фіналу Суперкубку України ШАХТАР – ДИНАМО

Дата : 25.08.2020

: 25.08.2020 Коли : 21:00

: 21:00 Місце проведення:НСК "Олімпійський", Київ

"Олімпійський", Київ Головний арбітр : Віталій Романов (Дніпро)

: Віталій Романов (Дніпро) На якому каналі трансляція : Футбол 1, Україна, Oll.tv, ВоляTV.

: Футбол 1, Україна, Oll.tv, ВоляTV. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,02 – 3,53 – 3,66

Цей матч слід дивитися бодай тому, що футбольним фанатам уперше випала нагода насолодитися своєрідним поєдинком Мірчі Луческу зі своїми колишніми підопічними. Нагадаємо, що саме з "Шахтарем" за останні 12 років роботи він виграв аж 22 трофеї. Не обходилось і без Суперкубків.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ШАХТАР – ДИНАМО ТУТ

Не менш цікавою є й статистика перемог у Суперкубках. Так, "Шахтар" і "Динамо" завойовували трофей по 8 разів. Тож сьогодні побачимо, чиї шальки терезів переважать цього разу.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ШАХТАР – ДИНАМО

Орієнтовні склади команд:

Шахтар : П'ятов – Матвієнко – Бондарь – Кривцов – Додо – Степаненко – Тайсон – Патрік – Тете – Марлос

: П'ятов – Матвієнко – Бондарь – Кривцов – Додо – Степаненко – Тайсон – Патрік – Тете – Марлос Динамо: Бущан – Тимчик – Кедзьора – Сирота – Караваєв – Сидорчук – Шапаренко – Де Пена – Буяльський – Родрігес – Супряга

Читайте також: Чутки про втечу з Барселони розлютили Мессі: фото