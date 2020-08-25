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ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020

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Фінал СУПЕРКУБКУ УКРАЇНИ 2020 - фото 1
Фінал СУПЕРКУБКУ УКРАЇНИ 2020

Матч Шахтар – Динамо вирішить, хто ж виграє Суперкубок України. До вашої уваги онлайн трансляція запеклого фіналу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!

Поєдинок однозначно буде запеклим, адже на поле вийдуть справжні титани – "Шахтар", переможець чемпіонату України 2019/20, а також "Динамо" – команда, яка виграла Кубок України-2020. Приготуйтесь вболівати за своїх!

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Анонс фіналу Суперкубку України ШАХТАР – ДИНАМО

  • Дата: 25.08.2020
  • Коли: 21:00
  • Місце проведення:НСК "Олімпійський", Київ
  • Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1, Україна, Oll.tv, ВоляTV.
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 2,02 – 3,53 – 3,66

Цей матч слід дивитися бодай тому, що футбольним фанатам уперше випала нагода насолодитися своєрідним поєдинком Мірчі Луческу зі своїми колишніми підопічними. Нагадаємо, що саме з "Шахтарем" за останні 12 років роботи він виграв аж 22 трофеї. Не обходилось і без Суперкубків.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ШАХТАР – ДИНАМО ТУТ

Не менш цікавою є й статистика перемог у Суперкубках. Так, "Шахтар" і "Динамо" завойовували трофей по 8 разів. Тож сьогодні побачимо, чиї шальки терезів переважать цього разу.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ШАХТАР – ДИНАМО

Орієнтовні склади команд:

  • Шахтар: П'ятов – Матвієнко – Бондарь – Кривцов – Додо – Степаненко – Тайсон – Патрік – Тете – Марлос
  • Динамо: Бущан – Тимчик – Кедзьора – Сирота – Караваєв – Сидорчук – Шапаренко – Де Пена – Буяльський – Родрігес – Супряга

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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