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Шахтар – Хоффенхайм: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Гра Шахтар – Хоффенхайм відбудеться 19-09-2018 - фото 1
Гра Шахтар – Хоффенхайм відбудеться 19-09-2018

Матч між командами Шахтар (Донецьк) – Хоффенхайм (Німеччина) відбудеться у вівторок, 19 вересня. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів 2018/2019.

Шахтар відкриває сезон Ліги чемпіонів домашнім матчем. Уже 19 вересня "гірники" приймають своїх суперників – німецький Хоффенхайм, який став бронзовим призером Бундесліги минулого сезону.

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Коли і де дивитися Шахтар – Хоффенхайм

  • Місце проведення: Харків, ОСК Металіст
  • Дата матчу: 19.09.2018
  • Час: 19:55

Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 2".

На якому каналі дивитися матч Шахтар - Хоффенхайм - фото 276961
На якому каналі дивитися матч Шахтар - Хоффенхайм

Цікаво, що Шахтар та Хоффенхайм зустрічаються вперше в історії. Сезон в УПЛ "гірники" розпочали дуже впевнено, однак це важко назвати показником, зважаючи на рівень нашого чемпіонату. Натомість у німецького клубу старт сезону вийшов провальним: Хоффенхайм після трьох зіграних турів посідає 11-е місце в Бундеслізі. Тим не менше, розслаблятися донеччанам не варто, адже "синьо-білі" – міцний горішок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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