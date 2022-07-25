Місячний календар стрижок на серпень 2022: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у серпні 2022

Місячний календар на серпень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього третього літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у серпні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у серпні 2022

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у серпні.

СЕРПЕНЬ 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на серпень

1 серпня, понеділок

Місяць у Діві. Загальний вплив цього знака на стан волосся є дуже позитивним. Волосся швидше росте. Укладка збереже форму довше. Завивка пройде вдало, довго триматиметься.

2 серпня, вівторок

Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.

3 серпня, середа

Кардинально змінювати колір волосся не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань, те саме стосується кардинально коротких стрижок.

4 серпня, четвер

Фарбування волосся додасть вам спокусливості. Ви відчуєте впевненість у собі. Варто зробити легку зачіску, саме локони дозволять вам отримати енергію природи.

5 серпня, п'ятниця

Місяць у Скорпіоні. Дуже нестабільний знак для волосся. Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим і густішим. Так само стрижка сьогодні може вплинути на взаємини з протилежною статтю як в кращу, так і в гіршу сторону.

6 серпня, субота

День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур, фарбування натуральними барвниками.

7 серпня, неділя

Зберегти укладку в ідеальному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається недовго.

8 серпня, понеділок

Забарвлення волосся може не виправдати очікування, швидше за все колір протримається не довго і швидко потьмяніє. Якщо ви все ж таки зважитеся на стрижку, вибирайте енергійного, молодого перукаря і самі будьте у гарному настрої.

9 серпня, вівторок

Фарбування та тонування пройде вдало, особливо забарвлення сивини, можна навіть піти на експерименти з кольором. Хороший період для хімічної завивки, вона не завдасть великої шкоди волоссю.

10 серпня, середа

Місяць у Козорізі. Загальний вплив Місяця на стан волосся у цей період вкрай позитивний. Стрижка надасть сил та здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадання волосся значно скоротиться.

11 серпня, четвер

Якщо ваш вибір – проста, нічим не примітна стрижка без родзинки, то цей день не найкращий. Шевелюра може стати неслухняною і неживою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне. Ще є ризик, що волосся почне випадати.

12 серпня, п'ятниця

Місяць у Водолії. Вплив знака на якість волосся не помітний. Сьогодні гарний день для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок.

13 серпня, субота

Місяць у Рибах. Вплив цього знака насамперед зазнає шкіра голови. Через стрижку і миття голови, може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій.

14 серпня, неділя

Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його, так само це може призвести до посічення кінчиків, а самі кучері швидко розпрямляться.

15 серпня, понеділок

Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх ріст і покращить загальний стан.

16 серпня, вівторок

Зачіска сьогодні не повинна бути складною, краще частіше розчісувати волосся, це додасть вам енергію та сил.

17 серпня, середа

Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гіршою, а можливо й кращою.

18 серпня, четвер

Місяць у Тельці. Загальний стан волосся під впливом цього знака значно покращується. Не варто відкладати стрижку намічену на сьогодні, нова зачіска крім нових позитивних емоцій додасть волоссю сил і енергії, їхній зовнішній вигляд кардинально зміниться на краще.

19 серпня, п'ятниця

У п'ятницю не рекомендується відвідувати перукарню. На думку астрологів, у цей день біохімічні процеси в організмі сповільнені, і після п'ятничної стрижки волосся буде погано рости.

20 серпня, субота

День підійде для завивки, у тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування.

21 серпня, неділя

Саме сьогодні нова стрижка дасть вам величезну кількість енергії. Стрижіть волосся, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго.

22 серпня, понеділок

Забарвивши волосся сьогодні ви можете вплутатися в небажаний конфлікт, справити тим самим негативне враження на навколишніх і зіпсувати своє становище у суспільстві.

23 серпня, вівторок

Для сухого та пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури.

24 серпня, середа

Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров'я та грошового добробуту.

25 серпня, четвер

Місяць у Леві. Під його впливом волосся стає густішим. Загалом сьогодні чудовий день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям, стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.

26 серпня, п'ятниця

Якщо сьогодні ви запланували невелику хімічну завивку, то краще відкласти її, волосся сьогодні дуже кучерявиться і сама завивка дуже довговічна, тому результат може вас не порадувати.

27 серпня, субота

Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться, покращиться їх структура, зростання прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.

28 серпня, неділя

Сьогодні можна експериментувати з формою, кольором та довжиною волосся, це принесе вам нові сили, натхнення. Ви почнете генерувати нові ідеї, сьогодні у вас відкриється бажання працювати та заробляти.

29 серпня, понеділок

Місяць у фазі, що зростає. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан його покращувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день.

30 серпня, вівторок

Якщо знайти підхід до свого волосся, то всі ваші починання та ідеї принесуть вам максимальну користь.

31 серпня, середа

Нова стрижка подарує вам натхнення, додасть творчих сил та енергії.

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