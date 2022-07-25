На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Місячний календар стрижок на серпень 2022: дні, коли стригти волосся
-
- 110
Місячний календар на серпень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього третього літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у серпні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.
Коли можна стригти волосся у серпні 2022
Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у серпні.
|СЕРПЕНЬ 2022
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.
Місячний календар стрижок на серпень
- 1 серпня, понеділок
Місяць у Діві. Загальний вплив цього знака на стан волосся є дуже позитивним. Волосся швидше росте. Укладка збереже форму довше. Завивка пройде вдало, довго триматиметься.
- 2 серпня, вівторок
Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.
- 3 серпня, середа
Кардинально змінювати колір волосся не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань, те саме стосується кардинально коротких стрижок.
- 4 серпня, четвер
Фарбування волосся додасть вам спокусливості. Ви відчуєте впевненість у собі. Варто зробити легку зачіску, саме локони дозволять вам отримати енергію природи.
- 5 серпня, п'ятниця
Місяць у Скорпіоні. Дуже нестабільний знак для волосся. Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить його жорсткішим і густішим. Так само стрижка сьогодні може вплинути на взаємини з протилежною статтю як в кращу, так і в гіршу сторону.
- 6 серпня, субота
День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур, фарбування натуральними барвниками.
- 7 серпня, неділя
Зберегти укладку в ідеальному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде важко. Хімічна завивка протримається недовго.
- 8 серпня, понеділок
Забарвлення волосся може не виправдати очікування, швидше за все колір протримається не довго і швидко потьмяніє. Якщо ви все ж таки зважитеся на стрижку, вибирайте енергійного, молодого перукаря і самі будьте у гарному настрої.
- 9 серпня, вівторок
Фарбування та тонування пройде вдало, особливо забарвлення сивини, можна навіть піти на експерименти з кольором. Хороший період для хімічної завивки, вона не завдасть великої шкоди волоссю.
- 10 серпня, середа
Місяць у Козорізі. Загальний вплив Місяця на стан волосся у цей період вкрай позитивний. Стрижка надасть сил та здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадання волосся значно скоротиться.
- 11 серпня, четвер
Якщо ваш вибір – проста, нічим не примітна стрижка без родзинки, то цей день не найкращий. Шевелюра може стати неслухняною і неживою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне. Ще є ризик, що волосся почне випадати.
- 12 серпня, п'ятниця
Місяць у Водолії. Вплив знака на якість волосся не помітний. Сьогодні гарний день для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок.
- 13 серпня, субота
Місяць у Рибах. Вплив цього знака насамперед зазнає шкіра голови. Через стрижку і миття голови, може з'явитися лупа, якщо є така можливість, то варто утриматися від цих дій.
- 14 серпня, неділя
Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його, так само це може призвести до посічення кінчиків, а самі кучері швидко розпрямляться.
- 15 серпня, понеділок
Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови, приплив крові до коріння волосся прискорить їх ріст і покращить загальний стан.
- 16 серпня, вівторок
Зачіска сьогодні не повинна бути складною, краще частіше розчісувати волосся, це додасть вам енергію та сил.
- 17 серпня, середа
Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гіршою, а можливо й кращою.
- 18 серпня, четвер
Місяць у Тельці. Загальний стан волосся під впливом цього знака значно покращується. Не варто відкладати стрижку намічену на сьогодні, нова зачіска крім нових позитивних емоцій додасть волоссю сил і енергії, їхній зовнішній вигляд кардинально зміниться на краще.
- 19 серпня, п'ятниця
У п'ятницю не рекомендується відвідувати перукарню. На думку астрологів, у цей день біохімічні процеси в організмі сповільнені, і після п'ятничної стрижки волосся буде погано рости.
- 20 серпня, субота
День підійде для завивки, у тому числі й хімічної, фарбування волосся, тонування.
- 21 серпня, неділя
Саме сьогодні нова стрижка дасть вам величезну кількість енергії. Стрижіть волосся, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго.
- 22 серпня, понеділок
Забарвивши волосся сьогодні ви можете вплутатися в небажаний конфлікт, справити тим самим негативне враження на навколишніх і зіпсувати своє становище у суспільстві.
- 23 серпня, вівторок
Для сухого та пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живильні процедури.
- 24 серпня, середа
Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров'я та грошового добробуту.
- 25 серпня, четвер
Місяць у Леві. Під його впливом волосся стає густішим. Загалом сьогодні чудовий день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям, стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.
- 26 серпня, п'ятниця
Якщо сьогодні ви запланували невелику хімічну завивку, то краще відкласти її, волосся сьогодні дуже кучерявиться і сама завивка дуже довговічна, тому результат може вас не порадувати.
- 27 серпня, субота
Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться, покращиться їх структура, зростання прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.
- 28 серпня, неділя
Сьогодні можна експериментувати з формою, кольором та довжиною волосся, це принесе вам нові сили, натхнення. Ви почнете генерувати нові ідеї, сьогодні у вас відкриється бажання працювати та заробляти.
- 29 серпня, понеділок
Місяць у фазі, що зростає. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан його покращувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день.
- 30 серпня, вівторок
Якщо знайти підхід до свого волосся, то всі ваші починання та ідеї принесуть вам максимальну користь.
- 31 серпня, середа
Нова стрижка подарує вам натхнення, додасть творчих сил та енергії.
Читайте також: Вихідні дні у 2022 році в Україні: календар державних свят на рік
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
17:52Уряд Франції закупив 10 000 ноутбуків для українських лікарів
-
17:2327 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:51Домашнє італійське морозиво: швидкий рецепт десерту семіфредо від шеф-кухаря
-
16:21Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 27 липня
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:52Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
14:54Співак Панас Буйний випустив пісню "Оба-на!" з якою буде легше бити ворога
-
14:28Ці зачіски псують волосся: перукарка здивувала відео з поясненням
-
13:54Супермодель Хайді Клум вразила фанатів голим фото – 18+
-
13:23Двофакторна автентифікація: що це і як працює
-
12:57Крок за кроком: українські воїни показали, як випалюють ворогів – відео
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:55Пандемія віспи та комарі-вбивці в лабораторіях США: міфи, які розповсюджує росія
-
11:22Віскі допомагає: прикордонники показали пухнастого колегу
-
10:56Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
10:29Зваблива модель Ізабель Метерс захопила новими фото в бікіні
-
09:55Що таке файли cookie: просте пояснення про "печиво" в інтернеті
-
09:27Кумедні фото тварин, зроблені у найвдаліший момент
-
08:54Щоб не отруїтися: базові правила безпечного харчування
-
08:29Чи допомагає алкоголь подолати тривожність: відповідь вчених
- 25 липня
-
20:44Учені назвали оптимальні дози алкоголю для людей усіх вікових категорій
-
20:1626 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
- 25 липня
-
18:30Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують
-
15:51Остаточне рішення: де пройде Євробачення у 2023 році
-
12:53Проста інструкція, як встановити двофакторну автентифікацію, і чому це важливо
-
09:51Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025
- 24 липня
-
18:36Ось наскільки збільшилися продажі секс-товарів в Україні з квітня: цифра дня
-
13:41Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
10:39Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
- 23 липня
-
19:36Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 22 липня
-
18:32Українець створив плейлист у Spotify, що закликає світ дати нам більше зброї для перемоги
-
15:49"Блакитні очі": Леся Нікітюк присвятила новий трек другові, який загинув на війні
-
12:51Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку
-
10:56Життя знову розділилося на до і після: ROXOLANA випустила потужний трек "Не бійся"
- 21 липня
-
20:22Український фільм "Снайпер. Білий ворон" покажуть в день Незалежності: дивіться тизер
-
16:53В Україні дозволили другу бустерну дозу від COVID-19: для кого передбачена вакцинація
-
13:51Чи варто вимикати геолокацію на телефоні: просте пояснення
-
10:29Фейки про перехід сайтів та установ на українську мову, які поширюються в мережі
- 20 липня
-
18:30Чоткий Паца – ДОДОМУ: слухайте потужний кавер на пісню Kalush та Skofka
-
15:49Українки-захисниці стали прообразами нових фігурок LEGO
-
12:54Три супермаркети "Сільпо" потрапили до переліку найкращих магазинів Європи
-
09:52Залізні метелики: дивіться трейлер українського фільму про літак MH17
- 19 липня
-
19:31Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ