Серіал Школа: Недитячі ігри 20 серія – дивитися онлайн 2 сезон

Другий сезон серіалу Школа 2 не припиняє дивувати несподіваними сюжетними поворотами. 20 вересня 2018-го на екрани вийшла нова 20 серія стрічки та ще більше заплутала глядачів. Дивіться відео онлайн!

Український серіал Школа 2 показує стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, а також розкриває особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: повний опис сюжету свіжої серії читайте під відео

20 вересня ми побачили нову серію Школи, яка традиційно залишила більше запитань, аніж відповідей. Дивіться усі перипетії у відео!

Серіал Школа 2 сезон 20 серія – дивитися відео онлайн:

Що сталося у 20 серії?

Режисери не збавляють обертів! Однокласники просять Катю не забирати документи Ніки зі школи і вона вирішила залишитися. Психолог вважає, що Дані варто залишитися у школі і вирішити усі проблеми самостійно, проте Катя проти цього. Макс заручився допомогою Дарини і Даню переводять до 11-Б класу. Тим часом школярі прогулюють контрольну з фізики у парку і натрапляють на церемонію Алекса та Мері. Про це дізнається і Катя, яка дещо спантеличина новиною. До школи навідується Антон і дає 2-й шанс Дарині на дитину. Вона вирішує провести романтичний вечір із ним. Петя ж з дружиною збираються у романтичну подорож на честь подружньої річниці.

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Макс вмовляє Даню самому виправити помилки і той прийшов просити вибачення до Ніки. Виявилося, що у них є своє щасливе минуле, де вони були закохані. Цю сцену помітив Паша, він зробив свої висновки. Та в його серці очевидно поселилися заборонені почуття... Оох, далі ще цікавіше!

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