Серіал Школа: Недитячі ігри 18 серія – дивитися онлайн 2 сезон

Другий сезон серіалу Школа 2 не припиняє дивувати несподіваними сюжетними поворотами. 18 вересня 2018-го на екрани вийшла нова 18 серія стрічки та ще більше заплутала глядачів. Дивіться відео онлайн!

Український серіал Школа 2 показує стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, а також розкриває особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: повний опис сюжету свіжої серії читайте під відео

18 вересня ми побачили нову серію Школи, яка традиційно залишила більше запитань, аніж відповідей. Дивіться усі перипетії у відео!

Серіал Школа 2 сезон 18 серія – дивитися відео онлайн:

Що сталося у 18 серії?

18 серія стрічки не менш драматична за попередню. Назар приймає стероїди для кращого фізичного вигляду, та вчителька фізкультури не зупиняється на цьому і пропонує хлопцям допінг для спортивних змагань. Однак через передозування Андрієві стало зле, відтак, Дарина звільняє Анджеліку Іванівну і відмовляється від спортивних змагань, що може зашкодити рейтингу школи. Мері виписують з лікарні, проте загроза вагітності не зникає і вона не може полетіти до Америки. Алекс намагається всяко підтримати її. Вони вирішують розписатися, щоб не було проблем із візою у майбутньому.

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Ніка не хоче йти до школи через скандал із фото, Паша заспокоює дівчину і та вирішує все ж з'явитися на уроках. Тим часом Даня викладає інтимне фото Ніки у "чистилище" за допомогою Лоли. Алексу з Катею, здається, вдалося розкласти крапки над "і". Стосунки Каті з Максом продовжують розвиватися... та чи надовго? Дивіться у наступній серії!

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