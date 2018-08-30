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Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 7 і 8 серії
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Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 7 і 8 серія вийшли на екрани 30 серпня та ще більше заплутали глядачів. Дивіться нові серії онлайн!
Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.
УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.
У 7 серії Алекс повертається до школи, аби приглядати за хворим батьком. Катя не надто рада його появі. Тим часом Лола кинула виклик Соні та змагається за більшу кількість лайків оголеним фото. На додачу, Даня з Лолою пробираються в кабінет Дарини і роблять спекотне фото. Натомість Соня з Тохою вилізають на дах школи для фотовідповіді, однак хлопець отримує травму голови. Після цього випадку Соня розповідає директорці правду, відтак Лола заробляє покарання. Батько Дані та коханий дівчини Максим компенсує його погану поведінку благодійним внеском. Більше деталей - у відео!
7 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:
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Восьма серія ще більше шокувала несподіваними поворотами. Дарина приводить у школу "свого" вчителя, тим часом Алекс звинувачує Катю у надмірному навантаженні батька. У школярів відбуваються свої сутички. З Лоли насміхаються подруги Соні за фото зі шваброю і через це дівчата знову влаштовують бійку. А от Даня влаштовує вечірку, на якій танцює з Лолою, яка в свою чергу ігнорить Тоху. Раптом дівчині телефонує бабуся і повідомляє, що її забирають у лікарню. Даня телефонує своєму татові і той допомагає з госпіталізацією. Лола дякує Максиму, але той вкотре її відшиває. У цей час у квартирі Дані залишилися Ася та Назар ... Подробиці про це дивіться у відео!
8 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:
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