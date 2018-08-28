Серіал Школа 2 сезон: чим здивувала 4 серія (відео)

Український серіал Школа інтригує несподіваними поворотами. 4 серія нового сезону стрічки вийшла 28 серпня та залишила більше запитань, аніж відповідей. Дивіться епізод онлайн!

У 2 сезоні серіалу Школа з'явилися нові герої, тож продовження стрічки стало ще більш заплутаним, але при цьому цікавішим.

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28 серпня вийшла 4 серія Школи, у якій українців чекали нові несподіванки. Поки Лола намагається повернути Максима, той переключає увагу на Катю. На додачу, він хоче переконати давню знайому провести обстеження школярів, щоб перевірити, чи не вагітна часом його неповнолітня екс-пасія. Схожа підозра виникла й у мами Нати, яка вирішила відвести доньку до гінеколога. Дівчина дуже засмучена через це, але не хоче розривати стосунки із Назаром.

Даня продовжує тероризувати Ніку. Через Пашу він дізнався її новий номер і знову надсилає їй погрозливі SMS. Дівчина прогуляє уроки, але про це дізнається дружина Кирила. Ніка вирішує розповісти Паші всю правду про своє минуле, але ця розмова переноситься через появу Антона. Більше деталей - у відео!

4 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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