Серіал Школа 2: вийшла 3 серія нового сезону

Український серіал Школа продовжує дивувати несподіваними поворотами. 28 серпня вийшла 3 серія 2 сезону. Дивіться відео епізоду онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ!

2 сезон серіалу Школа українці чекали майже півроку, і ось нарешті 1+1 випустив перші серії продовження стрічки.

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28 серпня вийшла 3 серія Школи, у якій глядачів чекали нові несподіванки. Отож, вагітна Мері прийшла до Алекса, коли в нього була Катя. Такий "сюрприз" шокував останню, тож вона покинула коханого та вирішила ігнорувати його всіма способами. На роботі теж самі неприємнощі: Катерина Анатоліївна стала класним керівником 11-А, що дратує її доньку, а посаду директора за кілька днів посяде Дарина Петрівна.

Тим часом новий учень Даня прийшов до школи. Він продовжує погрожувати Ніці та намагається дістатися до неї через її друзів. Однак у перший же день в хлопця виникає суперечка з Назаром, який приревнував його до Натки. А от Лола намагається відновити стосунки з татом Дані – Максимом.

3 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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