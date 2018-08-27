Серіал Школа 2 сезон 2 серія: дивіться відео онлайн

27 серпня 2018-го на телеекрани повернувся серіал Школа. Українцям показали одразу два епізоди продовження стрічки. Дивіться онлайн відео 2 серії, яка здивувала несподіваними поворотами!

Продовження серіалу Школа не припиняє вражати сюжетними перипетіями. 2 серія стрічки розповідає про 1 вересня, яке не обійшлося без драматичних моментів.

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Ми знайомимося ближче із новим учнем закладу. Даня – хлопчик із багатої родини, який втратив відчуття міри. Саме він є колишнім однокласником Ніки і саме він уже тривалий час погрожує їй. Після "алкогольних гулянь" з друзями його орендоване авто потрапило у розшук. На цій же машині товариш Данила – Єгор – збив Андрія на переході, забрав його телефон та ще й вирішив підзаробити на ньому.

Школяру доводиться "кинути" на гроші навіть своїх друзів, щоб розплатитися із хуліганом. Тим часом Ніка мириться з Пашею, а Лола продовжує зустрічатися з новим – дорослим залицяльником. Ним виявляється батько Дані – Максим. Дівчина приховує свій справжній вік, але випадкова зустріч біля школи розкриває правду. Найнеприємніший сюрприз чекає Катерину Анатоліївну, яка тільки-но повірила Алексу... Більше деталей – у відео!

2 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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