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Серіал Школа: Недитячі ігри 21 серія – дивитися онлайн 2 сезон
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Другий сезон серіалу Школа 2 не припиняє дивувати несподіваними сюжетними поворотами. 24 вересня 2018-го на екрани вийшла нова 21 серія стрічки та ще більше заплутала глядачів. Дивіться відео онлайн!
Український серіал Школа 2 показує стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, а також розкриває особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.
УВАГА: повний опис сюжету свіжої серії читайте під відео
24 вересня ми побачили нову серію Школи, яка традиційно залишила більше запитань, аніж відповідей. Дивіться усі перипетії у відео!
Серіал Школа 2 сезон 21 серія – дивитися відео онлайн:
Що сталося у 21 серії?
Батьки Тохи поїхали у відпустку і він вирішив запросити Соню до себе в гості, щоб та навчила готувати його сестру. Ну і разом з тим провести з час з дівчиною. Дарина влаштовує у школі конкурс талантів. Натка вирішила взяти участь. Вона зустріла Ваню, який співає у гурті. Той у свою чергу запросив заспівати дуетом, але групі це явно не сподобалося. Ваня просить щоб школярка все ж подумала, адже йому ця ідея до вподоби. Клас гарно сприйняв повернення Ніки, однокласники підтримали її, на відміну від Паші. Хлопець розчарувався у Ніці і не хоче більше спілкуватися. Дані ж влаштували бойкот в 11-Б. Він хоче чимшвидше перевестися до іншої школи.
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У Каті ж суцільна смуга перешкод. Колектори переслідують її і стверджують, що вона не сплатила кредит і через проценти вона заборгувала чималу суму. Алекс намагається вибачитися, що не повідомив особисто про одруження, але Катя нічого і слухати не хоче. Режисери не збавляють обертів, далі ще цікавіше! Слідкуйте разом із з нами!
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