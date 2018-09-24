Серіал Школа: Недитячі ігри 21 серія – дивитися онлайн 2 сезон

Другий сезон серіалу Школа 2 не припиняє дивувати несподіваними сюжетними поворотами. 24 вересня 2018-го на екрани вийшла нова 21 серія стрічки та ще більше заплутала глядачів. Дивіться відео онлайн!

Український серіал Школа 2 показує стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, а також розкриває особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: повний опис сюжету свіжої серії читайте під відео

24 вересня ми побачили нову серію Школи, яка традиційно залишила більше запитань, аніж відповідей. Дивіться усі перипетії у відео!

Серіал Школа 2 сезон 21 серія – дивитися відео онлайн:

Що сталося у 21 серії?

Батьки Тохи поїхали у відпустку і він вирішив запросити Соню до себе в гості, щоб та навчила готувати його сестру. Ну і разом з тим провести з час з дівчиною. Дарина влаштовує у школі конкурс талантів. Натка вирішила взяти участь. Вона зустріла Ваню, який співає у гурті. Той у свою чергу запросив заспівати дуетом, але групі це явно не сподобалося. Ваня просить щоб школярка все ж подумала, адже йому ця ідея до вподоби. Клас гарно сприйняв повернення Ніки, однокласники підтримали її, на відміну від Паші. Хлопець розчарувався у Ніці і не хоче більше спілкуватися. Дані ж влаштували бойкот в 11-Б. Він хоче чимшвидше перевестися до іншої школи.

Це цікаво: Музика із серіалу Школа: пісні, які зачарували нас

У Каті ж суцільна смуга перешкод. Колектори переслідують її і стверджують, що вона не сплатила кредит і через проценти вона заборгувала чималу суму. Алекс намагається вибачитися, що не повідомив особисто про одруження, але Катя нічого і слухати не хоче. Режисери не збавляють обертів, далі ще цікавіше! Слідкуйте разом із з нами!

Дивіться також: Усі серії нового сезону Школа 2