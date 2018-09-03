Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 9 серія вийшла на екрани 3 вересня та ще більше заплутали глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

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У 9 серії події серіалу розгортаються не менш стрімко. Петро продовжує своє подвійне життя із Дариною. Проте Антон не хоче з цим миритися і в знак протесту малює графіті на стіні школи, але Ніка добровільно взяла вину на себе. Згодом Петро з'ясував автора графіті, зняв обвинувачення із Ніки, але не видав сина перед коханкою. Ліза продовжує таємно зустрічатися із Єгором, той втягує її у небезпечні ситуації. Назар помирився із Наткою, але зовсім не шкодує про ніч із Асею. Максим продовжує залицятися до Каті, та Лола не полишає надій знову зустрічатися із ним, прокладаючи шлях через його сина. Важко й уявити, що приготують нам режисери стрічки у наступній серії!

9 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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