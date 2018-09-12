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Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 15 серію
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Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 15 серія вийшла на екрани 12 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!
Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.
УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.
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15 серія стрічки не перестає дивувати. Ася збрехала мамі, що це Оксана підсипала їй наркотики, чутки розповзлися по школі. І хоч дівчина не визнає провини, та хто ж їй повірить... Мама Асі налаштована категорично і хоче, аби школярку відрахували. Ася ж через страх залишитися під маминим контролем і у студентські роки, пропонує Оксані гроші, щоб та взяла на себе провину, однак дівчині дорожчі свої мрії, аніж гроші.
Вадик побився з однокласником і через це Дарина хоче викликати соціальну слубжбу. Лола у відчаї, та Антон, як завжди, виручає її, шантажуючи Дарину романом із батьком. Вона погодилася допомогти дівчині востаннє.
Макс з Катею проводять дуже романтичний вечір удвох. Тим часом Мері стає дуже погано, проте Алекс ігнорує її, бо думає, що та знову дурить його. Чим закінчиться ця історія?
15 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:
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