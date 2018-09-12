Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 15 серію

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 15 серія вийшла на екрани 12 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

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15 серія стрічки не перестає дивувати. Ася збрехала мамі, що це Оксана підсипала їй наркотики, чутки розповзлися по школі. І хоч дівчина не визнає провини, та хто ж їй повірить... Мама Асі налаштована категорично і хоче, аби школярку відрахували. Ася ж через страх залишитися під маминим контролем і у студентські роки, пропонує Оксані гроші, щоб та взяла на себе провину, однак дівчині дорожчі свої мрії, аніж гроші.

Вадик побився з однокласником і через це Дарина хоче викликати соціальну слубжбу. Лола у відчаї, та Антон, як завжди, виручає її, шантажуючи Дарину романом із батьком. Вона погодилася допомогти дівчині востаннє.

Макс з Катею проводять дуже романтичний вечір удвох. Тим часом Мері стає дуже погано, проте Алекс ігнорує її, бо думає, що та знову дурить його. Чим закінчиться ця історія?

15 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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