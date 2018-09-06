На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
- 219
Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 12 серія вийшла на екрани 6 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!
Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.
УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.
Це цікаво: Музика із серіалу Школа: пісні, які зачарували нас
12 серія серіалу Школа розпочалася травмою фізрука на уроці. У свою чергу Дарина, щоб уникнути відповідальності, пообіцяла компенсувати цю ситуацію грошовою премією. Тим часом Єгор намагається помиритися із Лізою та забирає її зі школи. Однак про все дізнається Петя, який проти їхніх стосунків і погрожує хлопцю. Тоха ж після такої ситуації звинувачує у всіх проблемах сім'ї свого батька і хоче, аби той порвав із Дариною. Даня ж вирішив самостійно заробити гроші продажем вейпів, але вони виявилися бракованими і, щоб не повертати гроші, той вирішив ігнорувати покупців, через що отримав травму і не зміг піти на побачення з Лолою.
12 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:
Дивіться також: Усі серії нового сезону Школа 2
- 06 вересня
-
22:54Скільки буде коштувати новий бюджетний iPhone
-
22:22Учені назвали позу, в якій не варто спати
-
22:00Чехія – Україна: відео голів матчу Ліги націй
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
21:20Відомо, чому Uber буде блокувати користувачів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:53За що вас оштрафують на 500 євро у Флоренції
-
20:23Науковці назвали олію, яка позитивно впливає на чоловічу потенцію
-
19:53Концепт-кар Genesis Essentia стане серійним спорткаром
-
19:32Google запустив новий інструмент для пошуку даних
-
19:13MediaTek представила бюджетний аналог Face ID
-
18:53Чому красуня Дженніфер Еністон не шукає нове кохання
-
18:42Названо країну, в якій найбільше вживають алкогольних напоїв
-
18:24Названо три головних модних тренди осені 2018
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута
-
17:52Хелловін: з'явився новий трейлер фільму жахів
-
17:44В Індонезії чоловікам і жінкам заборонили обідати разом
-
17:21Instagram розробляє новий цікавий додаток
-
17:12Мотоцикл на горілці встановив рекорд швидкості
-
16:57Прості способи прискорити ріст волосся
-
16:41Honor Band 4: новий фітнес-браслет, який взує Xiaomi Mi Band 3
-
16:22Як виглядатиме плавуче еко-місто зі сміття
-
16:12Burberry перестане спалювати одяг, який не вдалося продати
-
15:55Зваблива Дуа Ліпа показала себе у новому кліпі Electricity
- 06 вересня
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута
-
15:20Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз
-
13:455 нових книжок вересня, вартих вашої уваги
-
12:17Олег Винник – Ты в курсе: кліп і текст пісні
-
10:19Україна поставила радіолокаційні системи ПРО для США: чим вони круті
-
08:30Українців попередили про погіршення погоди
- 05 вересня
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 11 серію
-
18:42За титул Міс Англія вперше побореться дівчина в хіджабі
-
16:18У Google Pay з'явилося ще сім українських банків
-
12:1510 відвертих зізнань Фредді Мерк'юрі
-
09:53Модель XL 2 сезон: усі учасниці шоу
-
08:29Рятувальники зробили важливе попередження для українців
- 04 вересня
-
21:48Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 10 серію
-
17:42Чим займається зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон
-
15:17Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит
-
12:00Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
-
11:00Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи
-
07:14Названі найпопулярніші кросовери 2018 року
- 03 вересня
-
23:13Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
-
19:44Як вживання сиру впливає на серце
-
16:00Меню для школяра: що дати дитині з собою до школи
-
14:30Як змінилися актори серіалу Район Мелроуз за 26 років: фото тоді і зараз
-
13:22І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським
-
11:45Не поспішайте звільнятися: Супрун розповіла, як пережити "післявідпустковий синдром"