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Серіал Школа Привітання

Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію

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Дивіться 12 серію Школи! - фото 1
Дивіться 12 серію Школи! / telekritika

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 12 серія вийшла на екрани 6 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.

Це цікаво: Музика із серіалу Школа: пісні, які зачарували нас

12 серія серіалу Школа розпочалася травмою фізрука на уроці. У свою чергу Дарина, щоб уникнути відповідальності, пообіцяла компенсувати цю ситуацію грошовою премією. Тим часом Єгор намагається помиритися із Лізою та забирає її зі школи. Однак про все дізнається Петя, який проти їхніх стосунків і погрожує хлопцю. Тоха ж після такої ситуації звинувачує у всіх проблемах сім'ї свого батька і хоче, аби той порвав із Дариною. Даня ж вирішив самостійно заробити гроші продажем вейпів, але вони виявилися бракованими і, щоб не повертати гроші, той вирішив ігнорувати покупців, через що отримав травму і не зміг піти на побачення з Лолою.

12 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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