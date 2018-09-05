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Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 11 серію
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Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 11 серія вийшла на екрани 5 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!
Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.
УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.
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11 серія стрічки розпочалася з нових авантюр. Єгор знову забирає Лізу зі школи, в його квартирі вона знаходить незаконні речі, через це налякана і ображена тікає, не помітивши, що він поранений. Лола викладає влог про зрадливу дружбу і стосунки, тож тепер Асю вважають дівчиною легкої поведінки. Назар же висуває претензії Лолі через влог, та Тоха заступається за дівчину і разом з тим відштовхує друга. В цей час Натку підтримує Ніка, яка хоче остаточно видалити усі файли і розбиває телефон Дані.
Особливо очікувана вечеря у компанії Алекса, Мері, її батька та Максима із Катею перетворилася на гру, у якій важко було приховати минулі стосунки Каті з Алексом, та, здається, вкінці вечора Максим зумів розставити усі крапки... Інтрига зростає, тож далі буде ще цікавіше!
11 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:
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