Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 11 серію

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 11 серія вийшла на екрани 5 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

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11 серія стрічки розпочалася з нових авантюр. Єгор знову забирає Лізу зі школи, в його квартирі вона знаходить незаконні речі, через це налякана і ображена тікає, не помітивши, що він поранений. Лола викладає влог про зрадливу дружбу і стосунки, тож тепер Асю вважають дівчиною легкої поведінки. Назар же висуває претензії Лолі через влог, та Тоха заступається за дівчину і разом з тим відштовхує друга. В цей час Натку підтримує Ніка, яка хоче остаточно видалити усі файли і розбиває телефон Дані.

Особливо очікувана вечеря у компанії Алекса, Мері, її батька та Максима із Катею перетворилася на гру, у якій важко було приховати минулі стосунки Каті з Алексом, та, здається, вкінці вечора Максим зумів розставити усі крапки... Інтрига зростає, тож далі буде ще цікавіше!

11 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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