Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 10 серію

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 10 серія вийшла на екрани 4 вересня та ще більше заплутали глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.

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10 серія стрічки не припиняє дивувати. Максим продовжує спілкування із Катею, але Дані це зовсім не до вподоби, він погрожує Ніці, що розповсюдить її інтимні фото. Дівчина вирішила покласти край цьому і зламала комп'ютер Дані, разом із всіма файлами, проте своїх фото там так і не знайшла. Машу вкотре підводить здоров'я, але Петра це не хвилює, він надалі проводить час із Дариною. Антон вирішив привселюдно висловити свою думку про Дарину і та здогадується, що стосунки не такі вже й таємні.

Єгор продовжує втягувати Лізу у неприємності. Натка влаштовує вечірку для дівчат, де дізнається про зраду Назара, проте він і надалі хоче "спілкування" з Асею. Мері разом із батьком влаштовує ділову вечерю, проте які ж гості там зустрінуся дивіться у наступній серії...

10 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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