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Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 10 серію

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Дивіться 10 серію Школи! - фото 1
Дивіться 10 серію Школи! / News Magic

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 10 серія вийшла на екрани 4 вересня та ще більше заплутали глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.

Це цікаво: Музика із серіалу Школа: пісні, які зачарували нас

10 серія стрічки не припиняє дивувати. Максим продовжує спілкування із Катею, але Дані це зовсім не до вподоби, він погрожує Ніці, що розповсюдить її інтимні фото. Дівчина вирішила покласти край цьому і зламала комп'ютер Дані, разом із всіма файлами, проте своїх фото там так і не знайшла. Машу вкотре підводить здоров'я, але Петра це не хвилює, він надалі проводить час із Дариною. Антон вирішив привселюдно висловити свою думку про Дарину і та здогадується, що стосунки не такі вже й таємні.

Єгор продовжує втягувати Лізу у неприємності. Натка влаштовує вечірку для дівчат, де дізнається про зраду Назара, проте він і надалі хоче "спілкування" з Асею. Мері разом із батьком влаштовує ділову вечерю, проте які ж гості там зустрінуся дивіться у наступній серії...

10 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

Дивіться також: Усі серії нового сезону Школа 2

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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