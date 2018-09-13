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Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію

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Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію - фото 1

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 16 серія вийшла на екрани 13 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.

Це цікаво: Музика із серіалу Школа: пісні, які зачарували нас

16 серія стрічки вражає новими драмами. Через брак грошей Лола шукає роботу, їй пропонують фотосесію в стилі ню і дівчина відважується на цей крок. Оксана ж вкотре просить Асю зізнатися і несподівано потрапляє у ДТП. Дівчина у важкому стані, тож Ася у розпачі роповідає усю правду мамі. Батьки Оксани звинувачують однокласницю доньки і вимагають, щоб її вигнали зі школи, проте Дарина вирішила, що такий скандал негативно вплине на репутацію школи і загладжує провину у вигляді додаткових занять та превселюдного вибачення. Пікантні фото нової вчительки фізкультури дійшли і до дирекції школи, однак дівчина все ж має козиря у руках і залишається на своїй посаді. Алекс знову знаходить спільну мову з Мері і звинувачує себе у недбалому ставленні до неї, хоч з почуттями до Каті він все ще не розібрався.. Максим же не втрачає нагоди побути з Катею, при цьому їхнім дітям це зовсім не до вподоби.

Ніка знищила останні копії файлів Дані і той оголосив "війну". Натка ж підтримала Асю у лікарні, але так і не змогла пробачити зраду. Ася набралась рішучості і виклала відеозізнання, виправдавши Оксану. Ооох і гаряче! Дивіться більше у наступній серії!

16 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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