Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 16 серія вийшла на екрани 13 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

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16 серія стрічки вражає новими драмами. Через брак грошей Лола шукає роботу, їй пропонують фотосесію в стилі ню і дівчина відважується на цей крок. Оксана ж вкотре просить Асю зізнатися і несподівано потрапляє у ДТП. Дівчина у важкому стані, тож Ася у розпачі роповідає усю правду мамі. Батьки Оксани звинувачують однокласницю доньки і вимагають, щоб її вигнали зі школи, проте Дарина вирішила, що такий скандал негативно вплине на репутацію школи і загладжує провину у вигляді додаткових занять та превселюдного вибачення. Пікантні фото нової вчительки фізкультури дійшли і до дирекції школи, однак дівчина все ж має козиря у руках і залишається на своїй посаді. Алекс знову знаходить спільну мову з Мері і звинувачує себе у недбалому ставленні до неї, хоч з почуттями до Каті він все ще не розібрався.. Максим же не втрачає нагоди побути з Катею, при цьому їхнім дітям це зовсім не до вподоби.

Ніка знищила останні копії файлів Дані і той оголосив "війну". Натка ж підтримала Асю у лікарні, але так і не змогла пробачити зраду. Ася набралась рішучості і виклала відеозізнання, виправдавши Оксану. Ооох і гаряче! Дивіться більше у наступній серії!

16 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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