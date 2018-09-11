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Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію

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Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію - фото 1

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 14 серія вийшла на екрани 11 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.

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14 серія розпочалася дуже драматично. Соня дізнається, що її вдочерили, Тоха наамагається підтримати дівчину і просить батька знайти її біологічних батьків. Ася, знайшовши "чарівні пігулки" Андрія, вирішила скористатися ними на VIP-вечірці, куди покликала і Оксану, та пригоди на цьому не закінчилися. Дівчині стало зле через передозування наркотиками і алкогольне сп'яніння, про це дізналася і її мама. Андрієві ж перепало через зникнення товару і той вимушений був позичити гроші у однокласників, щоб віддати борг поганим хлопцям.

Алекс зрозумів, що Мері маніпулює ним і переїхав назад у свою квартиру. Лола замість роботи моделлю роздавала флаєри на вечірці, де її помітила Ася. Паша заспокоїв Ніку після конфлікту із вчителькою фізкультури, на школярку знову нахлинули почуття до хлопця, утім, у нього, здається, з'явилися нові... Оох, інтрига зростає, тож стає все гарячіше. Далі ще цікавіше!

14 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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