Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 14 серія вийшла на екрани 11 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

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14 серія розпочалася дуже драматично. Соня дізнається, що її вдочерили, Тоха наамагається підтримати дівчину і просить батька знайти її біологічних батьків. Ася, знайшовши "чарівні пігулки" Андрія, вирішила скористатися ними на VIP-вечірці, куди покликала і Оксану, та пригоди на цьому не закінчилися. Дівчині стало зле через передозування наркотиками і алкогольне сп'яніння, про це дізналася і її мама. Андрієві ж перепало через зникнення товару і той вимушений був позичити гроші у однокласників, щоб віддати борг поганим хлопцям.

Алекс зрозумів, що Мері маніпулює ним і переїхав назад у свою квартиру. Лола замість роботи моделлю роздавала флаєри на вечірці, де її помітила Ася. Паша заспокоїв Ніку після конфлікту із вчителькою фізкультури, на школярку знову нахлинули почуття до хлопця, утім, у нього, здається, з'явилися нові... Оох, інтрига зростає, тож стає все гарячіше. Далі ще цікавіше!

14 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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