Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 13 серію

Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 13 серія вийшла на екрани 10 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!

Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

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Інтрига не минає впродовж усієї 13 серії. Нова вчителька фізкультури вразила всіх своєю пікантною зовнішністю, окрім Дарини, звісно, та вважає, що дівчині не місце в школі. Між Алексом і Катею загорілася іскра ревності, Мері хоче прив'язати до себе Алекса, посилаючись на погане самопочуття і потребу у постійній присутності коханого. Дарина не перестає дивувати колег своїми сюрпризами та призначає "улюбленого" вчителя фізики ще й завучем. Той з перших днів показує свою відданість начальству. Даня ж нарешті дізнався, хто видалив його файли і, заручившись підтримкою Єгора, дізнався, що за цим стоїть Ніка. Тепер Дані приходиться "віддавати борг" Єгору. Тоха вирішив запросити Дашу на прогулянку. Пашині додаткові заняття стали неможливими через нововведення завуча і тепер вони займатимуться з вчителькою у нього вдома. Андрій ж, влаштувавшись кур'єром, вляпується у щось злочинне, та, здається, Ася врятувала хлопця. Що буде далі дивіться у наступних серіях серіалу, стає все цікавіше!

13 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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