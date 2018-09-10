На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 13 серію
-
- 69
Другий сезон серіалу Школа 2018 продовжує дивувати сюжетними поворотами. 13 серія вийшла на екрани 10 вересня та ще більше заплутала глядачів. Дивіться нові серії онлайн!
Україномовний серіал Школа 2 розкриває стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, показує особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.
УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.
Це цікаво: Музика із серіалу Школа: пісні, які зачарували нас
Інтрига не минає впродовж усієї 13 серії. Нова вчителька фізкультури вразила всіх своєю пікантною зовнішністю, окрім Дарини, звісно, та вважає, що дівчині не місце в школі. Між Алексом і Катею загорілася іскра ревності, Мері хоче прив'язати до себе Алекса, посилаючись на погане самопочуття і потребу у постійній присутності коханого. Дарина не перестає дивувати колег своїми сюрпризами та призначає "улюбленого" вчителя фізики ще й завучем. Той з перших днів показує свою відданість начальству. Даня ж нарешті дізнався, хто видалив його файли і, заручившись підтримкою Єгора, дізнався, що за цим стоїть Ніка. Тепер Дані приходиться "віддавати борг" Єгору. Тоха вирішив запросити Дашу на прогулянку. Пашині додаткові заняття стали неможливими через нововведення завуча і тепер вони займатимуться з вчителькою у нього вдома. Андрій ж, влаштувавшись кур'єром, вляпується у щось злочинне, та, здається, Ася врятувала хлопця. Що буде далі дивіться у наступних серіях серіалу, стає все цікавіше!
13 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:
Дивіться також: Усі серії нового сезону Школа 2
- 10 вересня
-
22:00Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 13 серію
-
21:49SpaceX успішно запустила ракету з супутником
-
21:21Лікарі розповіли про користь морської води для дітей
-
20:50Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу
-
20:22Mercedes-Benz придумав безпілотник-трансформер
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:56Даша Астаф'єва збентежила фанатів занадто коротким платтям
-
19:42Науковці розповіли, чому потрібно допомагати іншим
-
19:22Вчені зламали смартфон за допомогою звуку
-
19:13Що робити, якщо ви випили надто багато кави
-
18:52Як одна безсонна ніч може нашкодити здоров'ю
-
18:43Фахівці DxOMark оцінили камеру смартфона Samsung Galaxy Note9
-
18:25Українська легкоатлетка показала спекотні фото з Мальдивів
-
18:12Лондонський Тиждень моди вперше пройде без хутра
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
17:53Будні звичайних американців в яскравих знімках
-
17:43OnePlus 6T: особливості та дата презентації
-
17:22Kia представила свій найбільший кросовер
-
17:13Mercedes-Benz натякнув на дизайн нового GLE
-
16:56Гаррі Поттера застукали на прогулянці з коханою
-
16:41Вікторія Бекхем залізла в пакет, і ось для чого
-
16:24Названі найкращі країни для туризму
-
16:14Науковці розповіли, чому пробіотики не варто вживати
-
15:55Серену Вільямс оштрафували на велику суму за скандал на US Open
- 10 вересня
-
22:00Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 13 серію
-
20:50Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
14:22Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
-
11:40Коли в Україну повернеться тепло
-
09:57Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Рятувальники оголосили важливе попередження
-
00:14Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 09 вересня
-
21:22Медики розповіли, чому не варто стрімко худнути
-
17:53Україна – Словаччина: відео голів матчу Ліги націй
-
14:00Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
-
12:00Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором
-
09:46Україна – Словаччина: коли і де дивитися матч Ліги націй
- 08 вересня
-
22:00X-фактор 9 сезон 2 випуск онлайн – чим вразили учасники київського кастингу
-
20:53Ці продукти викликають шалену залежність
-
17:50Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu
-
11:56Тест для справжніх українців: як добре ви знаєте рідну мову?
-
10:26Привітання з Днем ангела Наталії: побажання і картинки з іменинами
- 07 вересня
-
21:52Від цього способу заснути варто відмовитися
-
18:13Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом
-
15:22Як правильно варити гречку: прості поради
-
12:00Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
-
08:19Шевченко прокоментував феєричну гру збірної проти Чехії
- 06 вересня
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута