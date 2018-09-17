Серіал Школа: Недитячі ігри 17 серія – дивитися онлайн 2 сезон

Другий сезон серіалу Школа 2 не припиняє дивувати несподіваними сюжетними поворотами. 17 вересня 2018-го на екрани вийшла нова 17 серія стрічки та ще більше заплутала глядачів. Дивіться відео онлайн!

Український серіал Школа 2 показує стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, а також розкриває особливості підліткового віку й таємне життя сучасної молоді.

УВАГА: повний опис сюжету свіжої серії читайте під відео

17 вересня ми побачили нову серію Школи, яка традиційно залишила більше запитань, аніж відповідей. Дивіться усі перипетії у відео!

Серіал Школа 2 сезон 17 серія – дивитися відео онлайн:

Що сталося у 17 серії?

Даня потайки влаштовує квест, у якому головним призом є пікантна частина фото оголеної Ніки. Дівчина у відчаї хоче втекти з міста, але Паші вдається її заспокоїти. Він знищує фото та рятує Ніку від ще більшого сорому. Проте квест набрав шаленої цікавості у старшокласників, що вплинуло на їх дисципліну.

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Дарина обурена, адже на школу чекає перевірка і все має бути на найвищому рівні. Даня з Максом сваряться через стосунки з Катею. Тим часом Алекс турбується про Мері. Ася старається виправити свої помилки. Паша все ж здогадується, хто саме влаштував таку підлість з квестом... Дивіться наступні серії, перипетії не вщухають!

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