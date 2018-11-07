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Серіал Пуститися берега стане повнометражним фільмом

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Серіал Пуститися берега - фото 1
Серіал Пуститися берега / Кадр із серіалу

Автор кримінального серіалу "Пуститися берега" Вінс Гілліан перетворить його у повнометражний фільм. Попередня назва картини – "Greenbriar", а її сюжет, можливо, буде присвячений історії викраденої людини, яка намагається повернути свободу.

Чи приймуть участь у роботі над фільмом виконавці головних ролей в оригінальному серіалі Браян Кренстон та Аарон Пол, поки не повідомляється. Також невідомо, що саме Гілліан візьме за його основу – безпосередньо "Пуститися берега" чи спін-офф проекту "Краще телефонуйте Солу". Зйомки стрічки повинні стартувати у листопаді.

До слова: Пуститися берега: як змінилися зірки серіалу за 10 років

Серіал Пуститися берега стане фільмом - фото 287338
Серіал Пуститися берега стане фільмом

Нагадаємо, прем'єра серіалу відбулася у 2008 році. "Пуститися берега" розповідає про шкільного вчителя хімії Волтера Вайті, якого зіграв Кренстон. Він дізнається, що хворий на рак і, бажаючи фінансово допомогти своїй родині, починає займатися виробництвом метамфетаміну. У цьому йому допомагає його колишній учень Джессі Пінкман у виконанні Аарона Пола. У 2014-му серіал отримав дві премії "Золотий глобус".

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Джерело: variety
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